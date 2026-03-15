Los amantes de las actividades acuáticas que planean salir a remar este verano podrían enfrentarse a una multa si no conocen una norma poco difundida. Autoridades advierten que una simple salida en kayak o paddleboard podría terminar en una sanción si los usuarios no cuentan con el permiso requerido. La advertencia llega justo cuando más personas comienzan a organizar viajes a lagos y ríos durante los meses de clima cálido. Muchos navegantes recreativos, especialmente quienes visitan desde otros estados, desconocen la regulación y se enteran de ella demasiado tarde.

La ley se aplica en Oregón, donde las autoridades exigen que todas las personas que utilicen embarcaciones de remo lleven consigo un Waterway Access Permit (Permiso de acceso a vías navegables). Si un usuario no puede mostrar el permiso cuando se lo solicitan, podría enfrentar una multa de 115 dólares, según el sitio web oficial del estado.

La norma incluye distintos tipos de embarcaciones sin motor, como kayaks, balsas inflables y tablas de paddleboard, incluso en sus versiones inflables. Además, los navegantes deben detenerse en las estaciones de inspección cuando estas se encuentren abiertas.

Si los usuarios no pueden mostrar el permiso durante una inspección, podrían recibir una multa de hasta 115 dólares. (Foto referencial: Freepik)

Uno de los usuarios afectados relató su experiencia en internet después de descubrir la regla de forma inesperada. “Lo aprendí por las malas”, escribió el remero al explicar que necesitaba el permiso para usar su kayak y paddleboard en Oregón.

Según explicó, había viajado desde el estado de Washington y no conocía el requisito.

Las autoridades estatales señalan que la norma forma parte de un esfuerzo mayor para proteger los ríos y lagos de especies invasoras. Por esa razón, existen estaciones de inspección en algunos puntos de entrada al estado y también en ubicaciones aleatorias donde los navegantes deben detenerse si están abiertas.

Las autoridades ampliaron la regla en 2025 para que ahora se aplique a todas las embarcaciones de remo, sin importar su tamaño. (Foto referencial: Freepik)

Durante estas revisiones, los equipos inspeccionan el interior y exterior de las embarcaciones, incluyendo kayaks o canoas transportados en los techos de los vehículos. El proceso suele durar unos diez minutos, aunque puede extenderse si se detecta la presencia de especies invasoras.

Además, el estado amplió recientemente el alcance del permiso. Una actualización realizada en 2025 eliminó la antigua regla que solo aplicaba a embarcaciones de más de 10 pies, por lo que ahora todas las embarcaciones de remo deben contar con el permiso, salvo algunas excepciones.

Para 2026, los navegantes pueden comprar un pase de una semana por 6 dólares o un permiso anual por 20 dólares, dinero que se utiliza para mejorar el acceso a las zonas de navegación y financiar programas de protección ambiental.

Paso a paso: cómo obtener tu permiso de navegación en Oregón

Elige tu pase: Decide si necesitas el permiso anual de $20 (ideal si remas con frecuencia) o el permiso de 7 días por $6, que es perfecto para turistas o salidas ocasionales de fin de semana. Compra en línea: Visita el sitio oficial de la Oregon Department of Fish and Wildlife (ODFW) o utiliza su aplicación móvil. También puedes adquirirlo en puntos de venta autorizados de artículos deportivos en todo el estado. Llévalo contigo: No es necesario pegarlo a la tabla o al kayak, pero debes tenerlo disponible (impreso o en tu celular) para mostrarlo si un agente de la ley o un inspector de especies invasoras te lo solicita.

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