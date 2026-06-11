Moverse por las calles de Nueva York puede convertirse en una odisea diaria, sobre todo para quienes dependen del transporte público: padres y madres que llevan niños a la escuela, trabajadores que hacen transbordos entre el subway y el bus, repartidores en horas pico y adultos mayores que esperan en paradas concurridas en Brooklyn o el Bronx. Entre el tráfico, los camiones de reparto, vehículos mal estacionados y las dobles filas —tan cotidianas en avenidas como Flatbush o en la 125th Street—, los autobuses sufren retrasos que se traducen en viajes más largos, transbordos perdidos y usuarios que llegan tarde al trabajo o a citas médicas. Para enfrentar esa realidad y priorizar la movilidad de quienes usan el bus, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció la ampliación de su programa Automated Camera Enforcement (ACE): desde el 12 de junio dos rutas más empezarán a emitir multas captadas por cámaras instaladas en los propios autobuses. La medida —que ya opera en decenas de líneas por los cinco boroughs— busca despejar carriles exclusivos y paradas, mejorar la puntualidad y la seguridad, y reducir la frustración de más de un millón de pasajeros que dependen del servicio día a día.

LAS RUTAS QUE COMENZARÁN A EMITIR MULTAS DESDE EL 12 DE JUNIO

La MTA confirmó que las cámaras del programa Automated Camera Enforcement (ACE) empezarán a emitir infracciones en dos rutas adicionales:

Ruta Distrito principal B15 Brooklyn M31 Manhattan

Las cámaras detectarán infracciones en los corredores por donde circulan estas líneas; los automovilistas verán señalización que informa que la zona está monitorizada electrónicamente.

La ciudad de Nueva York ampliará su programa de multas (Foto: MTA)

¿QUÉ INFRACCIONES DETECTARÁN LAS CÁMARAS?

Las cámaras instaladas en los autobuses no miden velocidad. Están orientadas a detectar maniobras que afectan la circulación del transporte público, entre ellas:

Uso indebido de los carriles exclusivos para autobuses.

Bloqueo de las paradas de autobús.

Estacionamiento en doble fila de forma ilegal.

Obstrucción de zonas destinadas al tránsito de buses.

Cuando se detecta una posible infracción, las cámaras registran video, imágenes, ubicación, matrícula del vehículo, fecha y hora del incidente para la revisión correspondiente.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS MULTAS?

Las sanciones aumentan para reincidencias y están pensadas como elemento disuasorio:

Número de infracción Multa Primera infracción US$50 Reincidencias Hasta US$250

Los buses de la MTA son clave dentro del día a día en Nueva York (Foto: MTA)

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ACE

El programa Automated Camera Enforcement se administra de forma conjunta entre la MTA, el NYC Department of Transportation (NYCDOT) y el NYC Department of Finance (NYCDOF). El proceso es el siguiente:

Las cámaras en los autobuses detectan una posible infracción. Se capturan imágenes y videos del vehículo. La información se transmite de forma segura al NYCDOT. Empleados municipales revisan el material. Si se valida la infracción, se procesa la multa correspondiente.

Este flujo incluye revisión humana antes de emitir la sanción, según las autoridades.

ALCANCE Y CIFRAS ACTUALES DEL PROGRAMA

La incorporación de las rutas B15 y M31 es parte de una expansión sostenida del programa durante el último año. Datos oficiales actuales:

Indicador Cifra Rutas con sistema ACE 62 Autobuses equipados con cámaras Más de 1,900 Millas de recorrido cubiertas Aproximadamente 810 Pasajeros beneficiados por día Más de 1 millón

Desde su lanzamiento en junio de 2024, ACE se ha extendido por los cinco boroughs, convirtiéndose en una de las herramientas principales para mejorar la eficiencia del transporte público en la ciudad.