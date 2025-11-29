El 30 de noviembre de 2025, los hondureños en Estados Unidos podrán votar solo para la elección presidencial en 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 12 ciudades del país norteamericano , autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras. Para ejercer tu derecho, es obligatorio presentarse con tu Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño en el centro que te fue asignado en el padrón electoral del voto en el extranjero.​ A continuación, te presento todos los lugares para saber dónde votar el próximo domingo y así evitar inconvenientes.

El CNE confirmó que de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos del país, 15 se instalarán específicamente en Estados Unidos para atender el voto en el exterior. Estas 15 JRV estarán distribuidas en 12 ciudades estadounidenses, escogidas en función de la concentración de comunidad hondureña y de la logística electoral disponible.​

Según comunicados y resoluciones del CNE y cobertura de medios hondureños, las ciudades confirmadas incluyen, entre otras, Los Ángeles, Houston, Miami, Washington D. C., Nueva York, New Orleans, Dallas y Boston, con locales en iglesias, hoteles, centros comunitarios y salones de eventos. Cada ciudad tiene asignado un número específico de mesas, de una a dos JRV, con un máximo de 1,800 papeletas por JRV para el nivel presidencial.

¿Dónde votar en las Elecciones Generales de Honduras en Estados Unidos?

Un total de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) han sido confirmadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras en 12 ciudades de Estados Unidos para facilitar el sufragio en el extranjero . Estos puntos de votación se ubicarán en diversos recintos (como hoteles, iglesias o centros comunitarios). Es fundamental que los hondureños muestren su Documento Nacional de Identificación (DNI) como único requisito para votar.

Ciudad y Estado JRV (Mesa Receptora de Votos) Lugar de Votación Dirección Houston, Texas 19153 y 19154 Princess Reception Hall 16312 FM 529W, Houston, TX 77095 Los Ángeles, California 9155 Church of Scientology of the Valley 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601 Miami, Florida 19156 y 19157 Hotel Holiday Inn 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016 New Orleans, Louisiana 19158 Apostolado Hispano 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003 Nueva York, Nueva York 19159 Iglesia Católica Our Lady of Sorrows 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368 Washington, D.C. 19160 y 19161 Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia 6560 Loisdale Court Atlanta, Georgia 19162 DCA Event Hall 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047 Chicago, Illinois 19163 Hispanic Bible School 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707 Dallas, Texas 19164 Paris Beauty Salon Academy 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041 Boston, Massachusetts 19165 La Colaborativa Survival Center 63 Sixth Street, Chelsea, MA San Francisco, California 19166 St. John’s Presbyterian Church 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705 Charlotte, Carolina del Norte 19167 Hotel Fairfield Inn 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227

Cómo saber exactamente dónde te toca votar

Aunque se conocen las ciudades y muchas direcciones, tu derecho al voto depende de que estés asignado a una JRV concreta en el censo del voto exterior. Para evitar llegar al lugar equivocado o quedar fuera de lista, las autoridades hondureñas recomiendan:​

Consultar el enlace oficial del CNE para el voto en el extranjero, donde puedes introducir tu número de identidad y confirmar ciudad, centro de votación y número de JRV.​

Revisar las páginas y redes sociales de tu consulado, como el Consulado General de Honduras en Los Ángeles o las sedes en Houston, Miami y Washington, donde publican comunicados con horarios, requisitos y recordatorios para el día de la elección.​

Verificar con días de anticipación tu centro, por si hubiera cambios logísticos de última hora por temas de seguridad, capacidad del local o disposiciones del CNE.​

Si al consultar notas que no apareces asignado a ninguna JRV en Estados Unidos, no podrás votar en estas elecciones desde el exterior, ya que el CNE ha limitado el voto a las 15 JRV instaladas y al nivel presidencial únicamente.