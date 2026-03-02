Si resides en alguna comunidad de Texas , tendrás que prepararte para el espectáculo visual que ofrecerá el eclipse lunar total durante la madrugada del martes 3 de marzo. Esto se trata de una buena noticia para los amantes de la astronomía, aunque podrías enfrentar un obstáculo inesperado que te impediría disfrutar de la experiencia de presenciar la mística ‘Luna de Sangre’. ¿Cuáles son los factores negativos que perjudicarían la visibilidad? Si quieres conocer más detalles sobre este fenómeno, te invito a leer lo siguientes párrafos.

De acuerdo a la meteoróloga de Telemundo, Lluvia Vidana , la presencia de este evento astronómico ocurrirá en gran parte de Texas desde las 2:30 a.m. (hora local); sin embargo, lo más llamativo ocurrirá horas después.

Si bien a las 2:44 a.m. (hora local) del día indicado iniciará el eclipse parcial, a las 5:04 a.m. (hora local) comenzará lo deslumbrante, pues este evento astronómico se podrá visualizar en su totalidad.

Este 3 de marzo de 2026 ocurrirá un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre (Crédito: Valery Hache / AFP)

En el horario que te indiqué, el planeta Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra sobre el satélite. Este fenómeno permitirá que los pocos rayos solares que logran filtrarse conviertan la superficie lunar en un rojo vibrante. Por esa razón, se le denomina como ‘Luna de Sangre’.

En qué horario se podrá visualizar la ‘Luna de Sangre’ en Texas

Según lo señalado por la meteorólogo Vidana, si resides en alguna localidad del ‘Estado de la Estrella Solitaria’ podrás observar este fenómeno astronómico entre las 5:04 a.m. y las 6:02 a.m. (hora local), alcanzando su punto máximo de totalidad exactamente a las 5:33 a.m.

Se prevé que entre las 5:04 y 6:04 a.m. del martes 3 de marzo se presencie en su totalidad el eclipse lunar total en Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué factor limitaría la visibilidad de la ‘Luna de Sangre’ en Texas

Posiblemente te sientas entusiasmado por visualizar en dicho horario una luna teñida de rojo intenso; sin embargo, no todo sería felicidad. La especialista citada reveló que existe un factor que te impediría disfrutar de este espectáculo: se trataría de la neblina.

Entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m. del martes 3 de marzo, las ciudades de Cleveland, Conroe, Tomball, Houston, Pasadena, Sugar Land y Galveston tendrían serias complicaciones para disfrutar del eclipse lunar total.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!