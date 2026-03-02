Los conductores de Texas tendrán que preparase ante la posible implementación de una nueva infracción de tránsito. La medida, que ampliaría el catálogo de motivos para emitir multas, pretende evaluar un comportamiento al volante que antes pasaba desapercibido. Ante la duda sobre quiénes resultarían los más perjudicados y cómo se aplicarán estos cobros, es importante que comprendas de esta posible nueva normativa. De contar con un vehículo y resides en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’, te invito a que descubras si tu forma de manejar te convertiría en el próximo blanco de una severa sanción.

Te indicaré que la iniciativa se pretende aplicar en la ciudad de Austin. Los legisladores están evaluando este interesante proyecto de ley ante las constantes quejas de los habitantes de esta área; además, del riesgo de maniobras peligrosas.

El memorando, entregado el pasado 23 de febrero, fue propuesto por Lisa Davis, jefa de policía de Austin, ante el alcalde y el Concejo Municipal para la creación de una enmienda al Código de la Ciudad (Capítulo 12-1).

Mediante un memorad, la policía de Austin presentó una nueva infracción ante los ruidos excesivos de los motores de vehículos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El propósito es dar respuesta a las reiteradas denuncias ciudadanas sobre el ruido excesivo provocado por los motores de los vehículos en esta ciudad. De acuerdo al documento oficial, la propuesta planea añadir una nueva sección legal que clasifique este malestar auditivo como un delito menor de Clase C. Los elementos incluyen:

Intencionalidad: para establecer la responsabilidad en el caso, se debe demostrar que el conductor lo hizo con intención, pleno conocimiento de sus actos, imprudencia o mediante un negligencia de carácter punible.

para establecer la responsabilidad en el caso, se debe demostrar que el conductor lo hizo con intención, pleno conocimiento de sus actos, imprudencia o mediante un negligencia de carácter punible. Conductas sancionables: se prohíbe la emisión de ruidos o vibraciones fuertes provenientes del tubo de escapa de los vehículos. La restricción incluye acciones como acelerar desmedidamente o acelerar el motor innecesariamente.

se prohíbe la emisión de ruidos o vibraciones fuertes provenientes del tubo de escapa de los vehículos. La restricción incluye acciones como acelerar desmedidamente o acelerar el motor innecesariamente. Límite de decibeles: se considerará que el ruido será una falta ofensiva si sobrepasa los 85 decibeles, siempre que un oficial notifique previamente que dicho sonido ha generado una molestia para el público.

Para que esta normativa se aplique de manera justa, las autoridades policiales de la ciudad deberán evaluar diversos factores que determinan si el ruido excesivo, tales como su intensidad, naturaleza y si resulta inusual para el entorno.

También se analizará el contexto del sonido, considerando su ruido de fondo, la cercanía a las viviendas y otros aspectos, como la hora, la duración y si la molestia es continúa.

El ruido excesivo generado por los autos en esta ciudad será considerada como un delito menor de Clase C. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

A cuánto ascendería la multa por esta posible nueva infracción en Austin, Texas

Como te indiqué anteriormente, esta nueva infracción está derivada a una delito menor de Clase C. Entonces, el costo de la sanción varía según la falta y tiene un tope de $500.

Es importante mencionarte que, antes de que estas medidas se apliquen por completo, las autoridades capacitarán a los oficiales de Austin y pondrán en marcha campañas de educación dirigidas a la comunidad.

