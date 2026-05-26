Dejar a un perro dentro de un coche caliente en Florida puede convertirse en un problema legal serio, especialmente durante los meses de calor intenso. Aunque muchas personas creen que bajar un poco las ventanas es suficiente, las autoridades advierten que la temperatura dentro de un vehículo estacionado puede elevarse en cuestión de minutos y poner en riesgo la vida de la mascota. La ley del Estado del Sol considera maltrato animal transportar o mantener a un animal en condiciones crueles o inhumanas, algo que incluye dejarlo dentro de un automóvil caliente. Dependiendo del caso y de los antecedentes del infractor, las consecuencias pueden incluir cargos criminales, multas de miles de dólares e incluso tiempo en prisión.

¿Qué dice la ley de Florida sobre dejar perros en coches calientes?

La legislación estatal de Florida establece que cualquier persona que transporte o mantenga a un animal de manera cruel o inhumana puede enfrentar cargos por maltrato animal. Esto también aplica a quienes dejan a un perro dentro de un vehículo expuesto al calor extremo.

La primera infracción puede ser considerada un delito menor de primer grado, con multas de hasta 5.000 dólares y otras sanciones legales. En casos reincidentes, la ley contempla una multa mínima obligatoria de 5.000 dólares y al menos seis meses de cárcel, sin posibilidad de libertad anticipada.

Además, el condado de Miami-Dade recuerda que abandonar mascotas dentro de coches estacionados puede derivar en multas adicionales de 500 dólares, ya que las altas temperaturas representan un peligro inmediato para los animales.

En Florida, un perro puede sufrir un golpe de calor en pocos minutos dentro de un vehículo estacionado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué tan rápido puede calentarse un coche en Florida?

Las autoridades advierten que el interior de un vehículo puede alcanzar temperaturas extremas en pocos minutos, incluso si las ventanas están entreabiertas.

Según la información difundida por Miami-Dade County:

En un día de 26 grados Celsius, el interior de un coche puede subir hasta 71 grados Celsius.

Las mascotas pueden sufrir daños irreversibles en órganos vitales.

El golpe de calor puede provocar la muerte rápidamente.

Por eso, los expertos recomiendan nunca dejar a una mascota sola dentro de un automóvil, aunque parezca que será “solo por un momento”.

Señales de golpe de calor en perros

El golpe de calor en perros puede ser fatal si no se trata a tiempo. Estas son algunas señales de alerta mencionadas por especialistas y por el American Kennel Club (AKC):

Jadeo intenso y desesperado

Deshidratación

Babeo excesivo

Encías muy rojas

Ritmo cardíaco acelerado o irregular

Vómitos

Temblores musculares

Falta de coordinación

Convulsiones

Pérdida del conocimiento

Si un perro presenta estos síntomas, se recomienda moverlo inmediatamente a un lugar fresco, darle agua y contactar a un veterinario de urgencia. También puede ayudarse enfriando su cuerpo con agua fresca o una toalla húmeda.

Las autoridades de Florida recomiendan llamar al 911 si ves una mascota atrapada en un coche caliente. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué hacer si ves un perro encerrado en un coche caliente?

Las autoridades recomiendan primero evaluar si el animal realmente está en peligro. Algunas preguntas clave son:

¿El aire acondicionado está encendido?

¿El dueño está cerca?

¿El perro lleva mucho tiempo dentro?

¿Presenta señales de angustia o sobrecalentamiento?

Si el animal parece estar sufriendo y no se puede localizar rápidamente al propietario, lo correcto es llamar al 911 o buscar a un agente de la ley cercano.

La ley de Florida también protege a las personas que rompen la ventana de un vehículo para rescatar a una mascota en peligro, siempre que se cumplan ciertas condiciones:

El animal no pueda salir por sí solo.

Exista una amenaza inmediata para su salud.

Se haya llamado al 911 antes o inmediatamente después.

Solo se use la fuerza necesaria.

La persona permanezca cerca del lugar hasta que lleguen las autoridades.

Miami-Dade County insiste en que, si ves un perro solo dentro de un vehículo, debes llamar de inmediato al 911 y no abandonar el lugar hasta que llegue la ayuda.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!