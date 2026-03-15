Si has considerado finalizar tu vínculo con la ciudadanía estadounidense , hay novedades importantes que debes conocer. Recientemente, el gobierno federal ha oficializado una modificación en el costo del trámite administrativo necesario para este proceso. La actualización marca una diferencia relevante respecto a lo que se pagaba anteriormente. Entonces, ¿el precio del trámite se ha incrementado o está en las posibilidades de cualquiera que tome esta decisión? En esta nota, te brindaré los detalles más completos sobre esta nueva medida.

El proceso para renunciar a la ciudadanía estadounidense suele ser una gestión larga. Para que ésta avance, los solicitantes deben ratificar en diversas ocasiones, tanto de manera oral como escrita ante un funcionario consular del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), que comprenden las consecuencias de la decisión que están tomando.

Cuando se confirme este entendimiento, se les permite realizar el juramento formal de renuncia. Como paso final, el DOS debe realizar una revisión detallada del caso para concluir el procedimiento de manera oficial.

El proceso para renunciar a la ciudadanía estadounidense suele tomar más tiempo de lo esperado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuál es la nueva tarifa para renunciar a la ciudadanía estadounidense

Se trata de una buena noticia para aquellos beneficiarios que deseen anular su naturalización. Tras años de batallas jurídicas, finalmente el DOS ha publicado el pasado viernes 13 de marzo una norma final en el Federal Register sobre la actualización de esta tarifa.

Sucede que la entidad gubernamental de este país ha reducido en aproximadamente un 80% el costo que deben pagar los ciudadanos estadounidenses para renunciar formalmente a su nacionalidad. Es decir, ya no pagarán $2,350, ahora realizarán un abono de $450 para iniciar este trámite.

Desde el viernes 13 de marzo, las personas que deseen renunciar a la ciudadanía estadounidense deberán pagar $450. (Foto: John Moore / Getty Images) / John Moore

La nueva tarifa es la misma que se estableció en el año 2010, cuando el DOS autorizó por primera vez a los ciudadanos estadounidenses la posibilidad de renunciar a su nacionalidad.

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