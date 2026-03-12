El 15 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos, una cita clave para millones de contribuyentes cada año. Si ya lo hiciste, seguramente estás esperando la llegada de tu reembolso y revisando con frecuencia tu cuenta bancaria o el estado de tu devolución ante el IRS; y si eres de los que recién hará el trámite ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), también podrías recibir un monto de regreso, solo que más adelante, dependiendo de cuándo envíes tu declaración y cómo la presentes (en línea o en papel). En ambos casos, se trata de dinero que volverá a tu bolsillo y que muchos ya cuentan dentro de su presupuesto para pagar deudas, ahorrar o cubrir gastos atrasados. Pero ¿de cuánto estamos hablando exactamente? A continuación, lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS EN 2026?

No hay una cifra única para todos, ya que el monto de tu devolución este 2026 depende de tus ingresos, retenciones, créditos y deducciones, pero sí se sabe que los reembolsos promedio vienen siendo más altos que en años anteriores. De acuerdo con datos recientes del IRS, el reembolso promedio de esta temporada ronda entre unos US$3,700 y US$3,800, alrededor de un 10% más que el año pasado en el mismo periodo.

Leavitt precisó – con datos del IRS – que en 2025 se devolvió a los contribuyentes un total de US$3,167. Comparándola con la cifra de este año, el reembolso representa un incremento promedio de 633 dólares, publica N+ Univision.

¿POR QUÉ AUMENTARON LAS DEVOLUCIONES EN 2026?

Las devoluciones aumentaron en 2026 por una combinación de cambios legales y de cómo se retuvo el impuesto durante 2025. Así tenemos:

Cambios en la ley (“One Big Beautiful Bill”)

En julio de 2025 se aprobó la ley conocida como “One Big, Beautiful Bill”, que redujo la carga tributaria para 2025 y se refleja en las declaraciones que se presentan en 2026. Entre los cambios clave están: aumento del crédito tributario por hijo, aumento de la deducción estándar, exención de impuestos para propinas y horas extra, y nuevas deducciones (por ejemplo, para algunos seniors).

Efecto de las retenciones

El IRS no ajustó completamente las tablas de retención, por lo que muchos trabajadores pagaron “de más” a lo largo de 2025 y ahora reciben un reembolso más grande al presentar su declaración, precisa The Economic Times.

¿CÓMO CALCULAR MI DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS PERSONAL?

Aunque no hay una fórmula única para todos, pero puedes aproximar tu devolución en tres pasos básicos.

1. Reúne tus datos clave

Ingresos totales de 2025 (W‑2, 1099, trabajo por cuenta propia, etc.).

Impuesto federal retenido (figura en tus formularios W‑2/1099).

Deducción que usarás: estándar o detallada (intereses de hipoteca, impuestos estatales, donaciones, gastos médicos, etc.).

Créditos que aplican: crédito por hijo, EITC, créditos educativos, créditos por cuidado de dependientes, etc.

2. Estima tu impuesto real

Calcula tu ingreso bruto ajustado (AGI): ingresos totales menos ajustes (por ejemplo, aportes a 401(k) tradicional o IRA, intereses de préstamos estudiantiles si aplican).

Resta la deducción estándar o tus deducciones detalladas: obtienes tu ingreso gravable.

Aplica las tablas de impuestos 2025 según tu estado civil para estimar el impuesto antes de créditos.

Resta tus créditos (Child Tax Credit, EITC, etc.). El resultado es el impuesto final que realmente deberías pagar.

3. Compara con lo que ya pagaste

Si ese impuesto “real” resulta menor que todo lo que ya te descontaron, entonces el IRS te devuelve la diferencia en forma de reembolso.

Si es mayor, deberás pagar la diferencia.

