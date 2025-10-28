Noviembre de 2025 se perfila como un mes clave para millones de estadounidenses. A medida que la inflación sigue presionando los bolsillos y el costo de vida aumenta, varios estados han decidido lanzar nuevos pagos directos y programas de alivio económico, diseñados para brindar apoyo a familias, trabajadores y residentes con ingresos limitados. Aunque no se trata de cheques de estímulo federales, estas iniciativas estatales tienen un mismo objetivo: poner dinero directamente en manos de los contribuyentes antes de que termine el año.

LOS PROGRAMAS MÁS IMPORTANTES SON TRES

Los Cheques de Reembolso por Inflación del Estado de Nueva York, los Dividendos del Fondo Permanente (PFD) de Alaska y el Family First Economic Support Pilot (FFESP) en California.

En noviembre habrá cheques de reembolso por inflación del Estado de Nueva York (Foto: AFP) / Piero Hatto

Cada uno responde a las necesidades económicas de su región, pero todos comparten un elemento en común: los beneficiarios recibirán los pagos automáticamente, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad. No es necesario realizar solicitudes adicionales, aunque sí se recomienda verificar la información en los portales estatales para confirmar la fecha exacta de depósito.

En el caso de Nueva York , los Cheques de Reembolso por Inflación buscan compensar el aumento de los impuestos sobre las ventas y el encarecimiento del consumo diario. Estos pagos únicos comenzaron a distribuirse a fines de septiembre y continuarán durante noviembre, beneficiando a quienes presentaron correctamente su Formulario IT-201, la declaración de impuestos estatal. Para calificar, el contribuyente debe haber reportado ingresos dentro de los límites establecidos y no haber sido declarado como dependiente en la declaración de otra persona.

Los beneficiarios no suelen requerir una acción específica, ya que la mayoría de los pagos se envían automáticamente (Foto: Freepik)

Por su parte, Alaska mantiene su histórico programa de Dividendos del Fondo Permanente (PFD), un beneficio anual financiado con las ganancias del petróleo. Este año, el pago busca reforzar la economía local y mantener el principio de compartir los recursos naturales del estado con sus residentes. Para recibirlo, el solicitante debe haber vivido en Alaska durante todo el año 2024, demostrar su intención de residir indefinidamente, no haber reclamado residencia en otro estado o país y haber estado físicamente presente en Alaska al menos 72 horas consecutivas si salió del estado por más de 180 días.

Mientras tanto, en la costa oeste, el condado de Sacramento (California) impulsa una iniciativa más focalizada: el Family First Economic Support Pilot (FFESP). Este programa piloto otorga 725 dólares mensuales durante un año a familias de bajos ingresos con hijos pequeños, con el fin de reducir la desigualdad infantil y fortalecer la estabilidad financiera de los hogares. La ayuda está dirigida a quienes viven en los códigos postales 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838, y que sean padres, madres o tutores legales de al menos un niño entre 0 y 5 años.

DETALLE IMPORTANTE PARA RECIBIR UN CHEQUE DE ESTÍMULO EN NOVIEMBRE

Para acceder al FFESP, además, el hogar debe tener ingresos anuales inferiores al 200% del nivel federal de pobreza, lo que garantiza que los fondos lleguen a las familias más vulnerables. Este tipo de programas de ingreso garantizado han ganado popularidad en los últimos años, al demostrar que transferencias directas y estables pueden generar mejoras sostenibles en salud, educación y empleo.

En conjunto, estos tres programas —Nueva York, Alaska y California— reflejan cómo los gobiernos estatales están asumiendo un rol activo frente a la falta de nuevos estímulos federales. Más allá de las diferencias en sus mecanismos, todos comparten una meta común: ofrecer un cierre de año con un poco más de alivio para quienes más lo necesitan, en un contexto económico todavía desafiante para millones de familias en Estados Unidos.

