Obtener la visa de turista para los Estados Unidos es un proceso que requiere realizarse correctamente, empezando por el pago de esta autorización de viaje. Un error común que muchos solicitantes no toman en cuenta es la forma en que gestionan el abono de la tarifa consular, un paso que, de realizarlo incorrectamente, significaría el retraso de la cita o, peor aún, un rechazo inmediato. Si pretendes tramitar este documento, te explicaré el procedimiento adecuado para que no tengas contratiempos.
Debido a que el monto, la moneda y los métodos de pago cambian según el país, los solicitantes deben seguir las instrucciones del consulado donde realicen el trámite. Cumplir con los requisitos de cada nación y oficina consular es clave para que el pago sea exitoso.
Pasos para realizar el pago correcto de la visa americana de turista
RELLENA EL FORMULARIO DS-160
En primer lugar, te recomiendo que ingreses a la web oficial de visas del Departamento de Estado y completes el Formulario DS-160 en línea; en este documento tendrás que rellenar tus datos y el motivo de tu viaje. Cuando lo completes, recibirás la hoja de confirmación con código de barras que será importante en el día de tu entrevista.
CREA UNA CUENTA EN EL PORTAL DE CITAS DE TU PAÍS
Posteriormente, debes ingresar al sitio web ‘Información y Citas de Visa’ seleccionando tu país de origen. Es necesario que crees un perfil, registres tus datos, número de pasaporte y el número de confirmación del Formulario DS-160.
VISUALIZA EL MONTO Y GENERA LA ORDEN DE PAGO
El sistema te enseñará el tipo de visado (en este caso B1/B2) y el valor de la tarifa MRV correspondiente. Observarás la opciones de pago que te ofrecen, ya sea banca en línea, depósito en banco, pago con tarjeta, entre otras opciones, y automáticamente se generará un comprobante con el código para pagar.
REALIZA EL PAGO SEGÚN LA INSTRUCCIONES DE TU PAÍS
Es importante que sigas las instrucciones de la plataforma, ya que te indicarán los bancos autorizados, el número de referencia, el monto a pagar y la fecha límite.
Cuando realices el abono, se te entregará un comprobante físico o digital con el número de MRV que deberás conservarlo porque te permitirá la activación de tu perfil y que se te agende la entrevista para tramitar la visa de turista.
ESPERA LA ACTIVACIÓN Y PROGRAMA TU CITA
Es importante señalarte que, habitualmente, el pago puede demorarse entre 1 a 2 días hábiles, dependiendo de cada país. En el momento que el sistema reconozca tu pago, podrás escoger la fecha y hora de tu cita en el consulado.
Errores más comunes al pagar una visa americana de turista
- Pagar por una página no oficial o enlaces que no estén relacionadas a la web oficial de citas o del Departamento de Estado.
- Depositar un monto diferente al que señala el sistema o usar un código de pago equivocado.
- Perder el recibo o no anotar el número MRV.
- Considerar que se puede cancelar en cualquier banco o en el mismo consulado.
