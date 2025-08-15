En un trágico suceso ocurrido en el Parque Estatal Savage Gulf, un excursionista falleció después de ser mordido por una serpiente venenosa. Según la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Grundy, el hombre habría cometido un error crítico al recoger al animal . Los equipos de rescate lo hallaron el pasado viernes a unos 800 metros de un sendero.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los equipos de rescate para salvarle la vida, el hombre fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de sus heridas.

Un representante de la EMA del condado de Grundy informó que un excursionista fue mordido en la mano por una serpiente de cascabel de madera, una especie altamente venenosa. Matthew Griffith, de la misma agencia, mencionó que testigos dijeron a los socorristas que el ataque ocurrió mientras el excursionista intentaba recoger a la serpiente.

Se cree que el hombre murió por una reacción alérgica, aunque aún no se ha revelado la causa exacta de su muerte. No quedó claro de inmediato por qué la víctima recogió la serpiente.

Griffith extendió sus condolencias a la familia, y recalcó la necesidad de que quienes realizan actividades al aire libre tomen precauciones. Sugirió que es vital llevar consigo un botiquín de primeros auxilios y mantenerse alerta ante la presencia de animales salvajes.

El excursionista fue encontrado a solo media milla de la entrada del sendero en el extenso parque estatal Savage Gulf, según informaron las autoridades. (Foto: iStock)

Qué hacer en caso te encuentres con una serpiente

Para evitar incidentes, Griffith recomienda no manipular a las serpientes y mantener la calma si se encuentra una. La serpiente de cascabel de madera, descrita por el sitio web de la EMA del condado de Grundy como la más peligrosa de las cuatro serpientes venenosas de Tennessee, puede crecer hasta 1.5 metros. Sus características principales son una cabeza triangular distintiva, pupilas verticales y un cascabel al final de su cola, elementos que la hacen fácilmente reconocible.

Las mordeduras de serpientes de cascabel rara vez son mortales, con una tasa de mortalidad de menos de una de cada 600 , según datos del Servicio Forestal de EE.UU.

Aunque las mordeduras de la especie de los bosques son poco comunes, estas serpientes son notablemente dóciles en comparación con otros reptiles de su familia. Por lo general, se alimentan de pequeños roedores y suelen permanecer inmóviles cuando se encuentran con personas en su hábitat.