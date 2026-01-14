Vivir en Los Ángeles tiene muchas ventajas, desde poder ir un sábado a hacer las compras a un supermercado latino en Pico-Union, pasar por un taco truck en Koreatown o llevar a los niños al parque en Highland Park, pero también implica cumplir con una serie de responsabilidades fiscales que conviene tener claras desde el inicio del año para evitar sorpresas desagradables. Cuando uno entiende qué impuestos debe pagar y en qué fechas, se evitan multas, recargos, estrés innecesario durante la temporada de “taxes” y esos avisos del gobierno que nadie quiere recibir en el buzón o por correo. Para la comunidad hispana en LA, donde muchos trabajan largas jornadas, tienen dos empleos o combinan trabajo formal con “chambas” por su cuenta, organizar el calendario de impuestos puede marcar la diferencia entre vivir tranquilo o estar corriendo a último minuto para pagar.

Por eso, en esta nota quiero explicarte de forma sencilla y directa cuáles son los impuestos que aplican en Los Ángeles durante 2026, quién los cobra y, sobre todo, cuáles son las fechas límite que no puedes pasar por alto. No es asesoría legal ni fiscal, pero sí una guía práctica basada en cómo funcionan las reglas en California y en Estados Unidos, pensada especialmente para quienes viven y trabajan en la ciudad de Los Ángeles.

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD EN EL CONDADO DE LOS ÁNGELES

Si eres dueño de una casa, departamento o terreno, este es uno de los impuestos más importantes. El Impuesto sobre la Propiedad lo cobra el Condado de Los Ángeles y suele representar entre 1.10% y 1.25% del valor de la propiedad, dependiendo de la zona.

El pago se divide en dos partes:

Primera cuota: debe pagarse antes del 1 de noviembre de 2025. Si se paga después del 10 de diciembre de 2025, se aplica una multa del 10%. Segunda cuota: vence el 1 de febrero de 2026. Si se paga después del 10 de abril de 2026, también hay penalización.

Un dato clave: si tu vivienda fue afectada por incendios recientes, el estado de California ha otorgado extensiones sin multa hasta el 10 de abril de 2026. Este tipo de alivios suele enfocarse en comunidades específicas del condado que han sido declaradas zona de desastre, algo especialmente relevante para barrios donde muchas familias latinas han visto afectadas sus casas.

Los dueños de alguna propiedad deben pagar un impuesto al condado de Los Ángeles (Foto: Freepik)

IMPUESTO SOBRE VENTAS EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Este es el impuesto que todos pagan casi sin notarlo. Cada vez que compras algo en una tienda, restaurante o negocio en Los Ángeles, se aplica el impuesto sobre ventas, que en 2026 es del 9.75%.

Aquí no hay trámites ni declaraciones que hacer como consumidor. El comercio lo cobra directamente y lo remite a las autoridades fiscales correspondientes. Este impuesto aplica todo el año, cada vez que realizas una compra, desde la comida para la semana en el mercado hasta la ropa que compras en un mall del Valle o un celular nuevo en el centro.

¿LOS ÁNGELES COBRA IMPUESTOS POR TU SALARIO?

Esta es una duda muy común y vale la pena aclararla: la ciudad de Los Ángeles no cobra impuestos municipales sobre tu salario o ingresos personales. Sin embargo, eso no significa que estés libre de pagos tributarios por tu trabajo, porque ahí entran en juego el estado y el gobierno federal.

En la práctica, esto quiere decir que, aunque no veas un “impuesto de la ciudad” en tu cheque, sí tienes que cumplir con las obligaciones de California y del IRS, ya sea que declares con W‑2, con 1099 o con ambos, algo muy habitual entre trabajadores hispanos que combinan empleo formal con trabajos independientes.

IMPUESTOS ESTATALES DE CALIFORNIA POR INGRESOS

El Estado de California, a través del Franchise Tax Board (FTB), cobra impuestos sobre el dinero que ganas trabajando o con tu negocio. Las tasas van desde el 1% hasta el 13.3%, y si ganas más de un millón de dólares al año, se suma un 1% adicional.

Las fechas clave son:

Declaración y pago: hasta el 15 de abril de 2026 (por ingresos de 2025).

Extensión para declarar: hasta el 15 de octubre de 2026, pero el pago debe hacerse antes del 15 de abril.

Pagos trimestrales (si trabajas por tu cuenta o tienes negocio): 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre de 2026 y 15 de enero de 2027.

Si eres contratista independiente, tienes tu propio pequeño negocio (por ejemplo, de landscaping, limpieza de casas, construcción o food truck) o trabajas por tu cuenta con 1099, estos pagos trimestrales son fundamentales para no terminar debiendo una suma grande al final del año.

IMPUESTOS FEDERALES ANTE EL IRS

Además de California, está el gobierno federal de Estados Unidos, que cobra impuestos a través del IRS (Internal Revenue Service). Las tasas federales van del 10% al 37%, dependiendo de tus ingresos anuales.

Las fechas son muy similares a las estatales:

Fecha límite: 15 de abril de 2026.

Extensión (Formulario 4868): hasta el 15 de octubre de 2026, sin retrasar el pago.

Pagos trimestrales, si aplican: mismas fechas que en California.

Para muchas personas en Los Ángeles, lo más común es presentar la declaración federal y estatal al mismo tiempo, ya sea con un preparador de impuestos del barrio, en una organización comunitaria que ayuda a llenar taxes o usando servicios en línea, algo que puede simplificar la vida en plena temporada fiscal.

El IRS se encarga de la recolección de impuestos federales de todos los ciudadanos en Estados Unidos (Foto: AFP)

FECHAS QUE NO DEBES OLVIDAR EN 2026

Para no perderte entre tantos números, estas son las más importantes:

Impuesto a la propiedad: diciembre de 2025 y abril de 2026.

Impuestos estatales y federales sobre ingresos: 15 de abril de 2026.

Pagos trimestrales: abril, junio, septiembre de 2026 y enero de 2027.

Si necesitas información oficial y actualizada, siempre recomiendo consultar directamente las fuentes: el Departamento de Impuestos del Condado de Los Ángeles, FTB.ca.gov para California y IRS.gov para impuestos federales. Tener claras estas fechas es una de las mejores formas de vivir tranquilo en Los Ángeles y evitar problemas con el fisco, especialmente si estás construyendo patrimonio para tu familia y quieres mantener tus papeles en regla en Estados Unidos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!