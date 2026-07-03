Los fuegos artificiales son una de las tradiciones más esperadas del 4 de julio en EE.UU., pero también representan uno de los mayores riesgos para las mascotas. El estruendo y las luces pueden provocar miedo, ansiedad e incluso hacer que perros y gatos escapen de sus hogares. Por ello, las autoridades y organizaciones de bienestar animal recomiendan tomar medidas preventivas antes de que comiencen las celebraciones. A continuación, las principales recomendaciones para proteger a tu mascota y evitar que se extravíe.

¿Por qué los fuegos artificiales afectan a las mascotas?

El intenso ruido de los fuegos artificiales puede desencadenar una respuesta de estrés en perros y gatos. Según la American Veterinary Medical Association (AVMA), las mascotas pueden reaccionar escondiéndose, temblando, jadeando, ladrando excesivamente o intentando escapar cuando escuchan explosiones fuertes.

Por su parte, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) advierte que el 4 de julio es una de las fechas con mayor número de mascotas perdidas en Estados Unidos, precisamente por el miedo que generan los fuegos artificiales.

Las autoridades en EE.UU. recomiendan proteger a las mascotas durante el 4 de julio para evitar que se extravíen. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Recomendaciones para evitar que tu mascota se extravíe

Las autoridades y especialistas coinciden en que la prevención es la mejor herramienta para proteger a los animales durante las celebraciones.

Medida ¿Por qué es importante? Mantén a tu mascota dentro de casa Reduce el riesgo de que huya al escuchar los fuegos artificiales. Cierra puertas, ventanas y portones Evita escapes accidentales provocados por el miedo. Verifica que el microchip esté registrado y actualizado Facilita la identificación y el regreso de la mascota si se pierde. Coloca un collar con placa de identificación Permite que cualquier persona pueda contactarte rápidamente. Considera un rastreador GPS Ayuda a localizar a la mascota en caso de fuga. Crea un espacio tranquilo Una habitación con cortinas cerradas y música suave puede disminuir el estrés. Mantén a la mascota acompañada La presencia de su familia puede ayudar a reducir la ansiedad.

¿Qué hacer antes de los fuegos artificiales?

La AVMA recomienda sacar a pasear a los perros antes de que comiencen las celebraciones nocturnas, cuando el ambiente aún es tranquilo. También aconseja mantenerlos con correa durante los paseos, incluso si normalmente obedecen sin ella.

Además, es importante asegurarse de que la mascota tenga acceso a agua, su cama y sus juguetes favoritos para que permanezca lo más relajada posible.

Evita llevar a tu mascota a los espectáculos

Aunque algunas mascotas parecen tolerar el ruido, los especialistas recomiendan no llevar perros ni gatos a los eventos con fuegos artificiales. La exposición a explosiones repentinas y grandes concentraciones de personas puede generar un episodio de pánico y aumentar el riesgo de que el animal escape.

Si celebrarás el 4 de julio en EE.UU., toma medidas preventivas para mantener seguras a tus mascotas durante los fuegos artificiales. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué hacer si tu mascota se pierde?

Si, pese a las precauciones, la mascota desaparece, las organizaciones recomiendan actuar de inmediato:

Contactar al registro del microchip para reportarla como perdida.

Avisar a refugios y centros de control animal de la zona.

Publicar fotografías recientes en redes sociales y grupos comunitarios.

Buscar en los alrededores durante las primeras horas, cuando las probabilidades de encontrarla suelen ser mayores.

Prepararse con anticipación puede marcar la diferencia entre una celebración tranquila y una situación de emergencia. Mantener a las mascotas seguras dentro de casa, con su identificación actualizada y en un ambiente calmado, es una de las mejores formas de protegerlas durante los fuegos artificiales del 4 de julio en EE.UU..

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