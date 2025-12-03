Houston marcó un precedente al presentar SAFEWatch, una herramienta dedicada a reunir información sobre lesiones y muertes relacionadas con armas de fuego. Y es que es la primera vez que una ciudad de Estados Unidos desarrolla un sistema de este tipo, pensado para ofrecer datos precisos sobre un problema que preocupa a autoridades y profesionales de salud.

La iniciativa tuvo una inversión de 250.000 dólares, cubierta por la propia ciudad. El sistema recopila información proveniente de hospitales, centros de trauma y agencias policiales, que luego se integra en un panel interactivo accesible para el público.

La concejal del distrito C, Abbie Kamin, fue una de las impulsoras clave del proyecto, que busca brindar herramientas más sólidas para comprender la magnitud de los casos vinculados a armas de fuego.

Desde el ámbito médico también celebran el avance. La doctora Sandra McKay, de UT Health Houston, destacó el alcance del sistema y afirmó: “Ahora contamos con este conjunto completo de datos basados en la evidencia que nos permite responder”.

La herramienta recopila información de hospitales, centros de trauma y agencias policiales para ofrecer estadísticas claras y actualizadas. (Foto: AFP)

La herramienta, desarrollada con apoyo del Departamento de Salud de Houston, cuenta con especialistas en análisis de datos. Una de ellas, Komal Sheth, explicó al medio CHRON que el fenómeno de la violencia armada es considerado una emergencia sanitaria.

“Es una epidemia de salud pública, y en el departamento de salud, nuestro objetivo es proteger y servir a nuestra comunidad”, dijo Sheth.

Añadió que los datos por separado tienen limitaciones, pero integrarlos permite una visión más completa: “Sabemos que cada conjunto de datos tiene sus propias fortalezas, pero también presenta desafíos inherentes, por lo que, al integrarlos todos, buscamos una visión integral del panorama”.

Pese a los retos técnicos, las autoridades consideran este paso como un avance significativo para tomar decisiones basadas en evidencia.

Expertos como la doctora Sandra McKay destacan que por primera vez la ciudad cuenta con un conjunto completo de datos para responder a esta crisis. (Foto: AFP) / DREW ANGERER

El sistema, conocido como SAFEWatch, ofrece estadísticas sobre tiroteos clasificados por edad, zona postal e incluso si los hechos fueron involuntarios o resultaron en homicidios. Varias fuentes indican que los datos ya arrojan cifras preocupantes.

La concejal Kamin señaló: “Más de 200 fueron tiroteos involuntarios. La mitad de ellos fueron niños y jóvenes menores de 24 años”.

Asimismo, destacó que las instituciones médicas más importantes de la ciudad trabajarán en conjunto para desarrollar estrategias preventivas.

“Todos nuestros centros de trauma de nivel uno y el centro médico más grande del mundo se están uniendo y se reunirán no solo para discutir esto, sino también para encontrar formas de enfocarse en intervenciones basadas en la salud para salvar vidas en Houston”, afirmó.

Las autoridades esperan que el sistema impulse nuevas estrategias de prevención y políticas públicas más efectivas. (Foto: AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Con esta base de datos, se espera impulsar políticas más efectivas y sustentadas en información real.

SAFEWatch, a donde puedes ingresar haciendo clic aquí, está disponible desde el 2 de diciembre y se actualizará cada tres meses.

El Departamento de Salud de Houston será el encargado de incorporar los nuevos registros y mantener la plataforma al día, con la intención de convertirla en una herramienta de referencia para autoridades, investigadores y ciudadanía.

