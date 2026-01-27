La confirmación llegó de forma directa y despejó cualquier duda en la previa del evento deportivo más visto del año. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes realizando operativos de cumplimiento de la ley durante el Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La medida, explicaron las autoridades, forma parte del esquema habitual de seguridad que se implementa en grandes eventos y no representa un cambio de última hora. Aun así, el anuncio ha generado inquietud y debate, especialmente entre comunidades migrantes y seguidores del fútbol americano que se preguntan cuál será el alcance real de estas acciones y qué pueden esperar ese día, justo lo que plantea el titular: qué harán los agentes durante el evento.

De acuerdo con Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, la prioridad es trabajar de manera coordinada con autoridades locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados. En declaraciones a TMZ Sports, aseguró que este tipo de despliegues no es algo nuevo y que se aplica en cada evento masivo, incluidos torneos internacionales como la Copa del Mundo. “Nuestra misión sigue siendo la misma”, recalcó la funcionaria.

Las autoridades aclararon que ICE actuará en coordinación con agencias locales y federales. | Crédito: AFP

¿Qué hará ICE durante el Super Bowl?

En ese contexto, ICE tendrá una presencia visible en los alrededores del Levi’s Stadium antes del partido que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, campeones de sus respectivas conferencias. Las autoridades insisten en que el enfoque está en el cumplimiento de la ley y en apoyar la seguridad general del evento, más que en realizar acciones indiscriminadas.

El tema, sin embargo, tomó un tono más político tras declaraciones previas de Corey Lewandowski, asesor del DHS, quien ya en octubre había señalado que los operativos de cumplimiento responden a una directiva presidencial y que no se suspenderán por eventos como el Super Bowl. Según dijo entonces en un podcast, no existen “zonas de refugio” durante este tipo de celebraciones.

Estas declaraciones se producen en medio de una nueva controversia que involucra al presidente Donald Trump, quien anunció que boicoteará el Super Bowl 2026 y criticó duramente la elección musical para el espectáculo previo al partido. Primero arremetió contra Bad Bunny y, tras un cambio de planes, también quedó en evidencia la tensión con Green Day, banda finalmente seleccionada para actuar antes del kickoff. Tanto el artista puertorriqueño como la agrupación estadounidense han expresado en distintas ocasiones su rechazo a Trump.

Según el DHS, ICE mantendrá sus funciones habituales durante eventos masivos como el Super Bowl. | Crédito: AFP

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha hablado abiertamente sobre su preocupación por ICE y reconoció que ese temor influyó en su decisión de realizar una residencia musical en Puerto Rico, evitando giras en Estados Unidos. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el impacto que este tipo de operativos tiene en artistas, fans y comunidades migrantes.

