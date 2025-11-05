El próximo año fiscal podría traer una grata sorpresa para millones de contribuyentes en Estados Unidos: el reembolso promedio del IRS alcanzaría los 3,743 dólares en 2026, según las últimas proyecciones del organismo. El incremento llega como consecuencia directa del nuevo paquete legislativo One Big Beautiful Bill Act, impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

Los expertos comparan este beneficio con los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia, ya que también inyectarían liquidez inmediata a la economía. De acuerdo con David Kelly, estratega jefe de JPMorgan Asset Management, los cambios fiscales aprobados de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2025 provocarán un aumento importante en los reembolsos del próximo año.

Según el IRS, el monto promedio pasará de 3,186 dólares en 2025 a 3,743 en 2026 , lo que representa un aumento de 557 por contribuyente. Sin embargo, Kelly advierte que no todos los hogares sentirán el mismo impacto: “Estos mayores reembolsos funcionarán como una nueva ronda de estímulos, impulsando el consumo, pero también elevando la presión sobre la inflación”, explicó en un análisis publicado en LinkedIn.

NUEVAS DEDUCCIONES Y CRÉDITOS

El One Big Beautiful Bill Act incluye cientos de medidas fiscales diseñadas para aliviar la carga tributaria de ciertos grupos. Entre ellas destaca una deducción temporal de 6,000 dólares para adultos mayores de 65 años con ingresos menores a 75,000 dólares (individual) o 150,000 dólares (conjunta).

Además, trabajadores y autónomos podrán deducir propinas declaradas entre 2025 y 2028, con un límite de 25,000 dólares anuales, aunque el beneficio se reducirá gradualmente para los contribuyentes de mayores ingresos.

Otro cambio relevante es el aumento del crédito fiscal por hijos, que pasa de 2,000 a 2,200 dólares por menor calificado, una parte del cual será reembolsable. Kelly aclaró que la mayoría de estos beneficios se aplican como deducciones, lo que favorece principalmente a quienes enfrentan tasas impositivas más altas.

IMPACTO ECONÓMICO Y RIESGO DE INFLACIÓN

No obstante, este alivio tributario llega con un costo oculto. Mientras se reducen impuestos sobre ingresos personales, el gobierno aumentará los aranceles a las importaciones, una medida que podría elevar el precio de bienes básicos. Según Bloomberg, la tasa efectiva de tarifas subirá del 8% al 14.5%, lo que podría costar a las familias estadounidenses hasta 2,400 dólares adicionales al año, de acuerdo con estimaciones del Yale Budget Lab.

En el corto plazo, los reembolsos más altos podrían dar un impulso al consumo y mejorar la percepción económica de los hogares. Pero si el gasto se dispara, el efecto podría volverse en contra: mayor inflación y una presión adicional sobre los precios. “Será como entregar otro cheque de estímulo”, concluyó Kelly. “Y ya sabemos lo que pasa cuando un consumidor estadounidense recibe uno: lo gasta“, sentenció.

