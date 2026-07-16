El Departamento de Salud del Estado de Nueva York impuso una multa civil de 544.000 dólares a Julie DeVuono, una exenfermera pediátrica de 53 años, tras determinar que falsificó registros de vacunación de 162 niños en edad escolar. Según la agencia, se trata de la sanción económica más alta aplicada en sus 125 años de historia, lo que evidencia la gravedad del caso y el impacto que tuvo sobre el sistema de salud pública.

La investigación reveló que DeVuono registró como aplicadas cientos de vacunas que nunca fueron administradas. Además de certificados falsos de vacunación contra el covid, también creó registros fraudulentos de inmunizaciones infantiles esenciales, entre ellas las destinadas a prevenir la varicela, difteria, tétanos, hepatitis B y poliomielitis.

El comisionado de Salud del Estado de Nueva York, James McDonald, fue contundente al referirse al caso: “Las vacunas son la mejor protección contra enfermedades graves que pueden prevenirse, y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York tiene tolerancia cero con quienes tergiversan o falsifican registros de vacunación, ya que estos actos ponen vidas en peligro.”

“Que no quede ninguna duda: el Departamento investigará y hará rendir cuentas a quienes socaven de forma tan descarada nuestro sistema de salud pública y pongan en riesgo la salud y la seguridad de nuestras comunidades”, agregó el funcionario.

Además de perder su licencia, Julie DeVuono deberá cumplir cinco años de libertad condicional y entregar 1,2 millones de dólares obtenidos mediante el fraude. (Foto: Suffolk County District Attorney)

El fraude le permitió obtener grandes ganancias

Las autoridades informaron que el esquema operó entre junio de 2021 y enero de 2022. Durante ese periodo, la exenfermera cobraba entre 220 y 350 dólares por emitir tarjetas falsas de vacunación contra el covid e ingresar información fraudulenta en el Sistema de Información de Inmunización del Estado de Nueva York (NYSIIS).

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Suffolk, el dinero obtenido fue utilizado para gastos personales, incluido el pago de la hipoteca de su vivienda en Amityville.

Este no es el único castigo que enfrenta DeVuono. En 2024 fue sentenciada después de declararse culpable de lavado de dinero, falsificación de documentos y presentación de registros falsos. Los fiscales también la acusaron de emitir recetas de opioides a personas que no eran sus pacientes, ampliando así el alcance de las irregularidades detectadas durante la investigación.

Como parte de la condena, perdió definitivamente su licencia de enfermería, deberá cumplir cinco años de libertad condicional y entregar 1,2 millones de dólares obtenidos mediante el fraude.

Las familias afectadas tuvieron que presentar nuevamente pruebas válidas de vacunación para que sus hijos pudieran regresar a clases. (Foto referencial: Magnific)

Las familias tuvieron que demostrar nuevamente la vacunación de sus hijos

Las autoridades sanitarias se comunicaron con todas las familias cuyos hijos aparecían en los registros falsificados. Para que los menores pudieran regresar a la escuela, los padres debieron presentar pruebas válidas de vacunación realizadas por otro proveedor de salud, ya que Julie DeVuono no podía seguir figurando como responsable de las inmunizaciones.

Las autoridades consideran que este caso demuestra la importancia de supervisar los sistemas de registro de vacunas para proteger la salud pública y garantizar que los menores cuenten con las inmunizaciones necesarias.

El Departamento de Salud reiteró que continuará investigando cualquier intento de falsificar información médica o poner en riesgo los programas de vacunación en el estado.