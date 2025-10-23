Ubicada actualmente en el mar de El Caribe, la tormenta tropical llamada “Melissa” se podría convertir en un huracán este jueves 23 de octubre de 2025, acorde a la información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), según indicaron el miércoles.

En un comunicado oficial, la tormenta tropical Melissa “provocará fuertes lluvias en algunas zonas de República Dominicana, Haití y Jamaica durante todo el fin de semana, lo que conllevará un riesgo importante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra”, indicaron, luego de que haya empezado a azotar fuertemente a Haití en las últimas horas.

Pero Haití no es el único país que se ha visto afectado por esta tormenta tropical. En República Dominicana, especialmente en su capital Santo Domingo, ya se han visto obligados a cancelar varios partidos del campeonato local de béisbol. Recordemos que República Dominicana y Haití se encuentran ubicados en la misma zona.

EL CARIBE. Pronóstico del NHC: Melissa podría acercarse al Caribe, sin peligro inmediato para Florida. Foto de nhc.noaa.gov / nhc.noaa.gov

¿Cuándo una tormenta tropical pasa a ser un huracán?

Una tormenta tropical se convierte en huracán cuando sus vientos sostenidos alcanzan los 119 km/h (74 mph). Este proceso ocurre sobre aguas cálidas del océano, donde:

El aire cálido y húmedo asciende desde la superficie del mar. Se forman nubes y tormentas, liberando calor que alimenta el sistema. Si la presión atmosférica en el centro baja y los vientos se intensifican, la tormenta se organiza y gira más rápido. Cuando supera los 119 km/h, oficialmente se clasifica como huracán.

Cabe señalar que la tormenta tropical Melissa se encontraba el miércoles 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste. El Centro Nacional de Huracanes precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.

EL CARIBE. Meteorólogos alertan sobre posibles efectos indirectos de Melissa en el clima del sur de Florida, principalmente por incrementos en la humedad y la actividad marítima durante el fin de semana. Foto de nhc.noaa.gov / nhc.noaa.gov

¿Por qué Florida es propensa a recibir huracanes o tormentas tropicales?

Debido a su ubicación geográfica, el estado de Florida es muy propenso a recibir huracanes año tras año. Rodeado del océano Atlántico al este y por el golfo de México al oeste, son dos cuerpos de agua cálidos que alimentan y fortalecen los sistemas tropicales.

Además, se ubica dentro del llamado “corredor de huracanes”, una zona que concentra gran parte del paso de tormentas tropicales durante la temporada ciclónica del Atlántico, que comprende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

Finalmente, cuenta con una extensa línea costera, que es la más larga de los Estados Unidos, por lo que cuenta con mayor exposición a tormentas que se puedan formar en El Caribe o el Atlántico tropical.