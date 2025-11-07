Newark está en la lista de aeropuertos afectados por el cierre del gobierno federal (Foto: AFP)
/ KENA BETANCUR
Sileña Cisneros
Sileña Cisneros

Viajar desde Nueva York se complica: la (FAA) confirmó que el tráfico aéreo se reducirá en cuatro de los principales aeropuertos neoyorquinos desde este viernes. Descubre a qué se debe y las medidas que se tomarán medidas para mitigar el impacto.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, liderado por el secretario Sean Duffy, y la FAA, bajo la dirección de Bryan Bedford, anunciaron el miércoles, 5 de noviembre, la decisión de reducir vuelos en medio de la mayor escasez de controladores aéreos en décadas. La causa directa: el cierre federal impuesto desde el 1 de octubre, ya el más largo registrado, que ha dejado a miles de trabajadores clave sin salario, provocando ausentismo y recortes de operaciones en 40 aeropuertos de alto tráfico.​ Uno de esos trabajadores son los controladores aéreos, que desde hace más de un mes no reciben salarios.

AEROPUERTOS DE NUEVA YORK AFECTADOS POR CANCELACIONES

que, a partir del viernes 7 de noviembre, se aplicará una reducción del 4% en las operaciones, la cual aumentará gradualmente al 6 % el 11 de noviembre, al 8 % el 13 de noviembre y al 10 % el 14 de noviembre en 40 aeropuertos con alto tráfico. En Nueva York se ven afectados los siguientes terminales del área metropolitana, cuyos pasajeros recibirán notificaciones de cancelación de sus vuelos:​

  • Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)
  • Aeropuerto LaGuardia (LGA)
  • Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
  • Aeropuerto Teterboro (TEB)

Estos recortes buscan mantener la seguridad y aliviar la presión sobre el sistema, ante la ausencia de cientos de controladores aéreos. “Esto se basa en datos. Se trata de dónde está la presión y cómo podemos aliviarla”, explicó el secretario Sean Duffy en conferencia de prensa.​

El cierre federal y la falta de controladores impactan la operación de los aeropuertos de alto volumen (Foto: Yuki IWAMURA / AFP).
¿QUÉ PASARÁ SI CANCELAN MI VUELO A NUEVA YORK?

Las aerolíneas deberán reembolsar el importe íntegro de los billetes, según l. No estarán obligadas a cubrir los gastos adicionales, como es el procedimiento habitual cuando un retraso o una cancelación no son responsabilidad de la aerolínea. 

IMPACTO ECONÓMICO Y REACCIONES DE LAS AEROLÍNEAS

En 2024, JFK, LaGuardia y Newark atendieron a más de 145 millones de pasajeros, según el Consejo Internacional de Aeropuertos – Norteamérica. United Airlines y Delta Air Lines confirmaron que ofrecerán reembolsos a los pasajeros, incluso para boletos previamente no reembolsables. “No se trata de qué aerolínea viaja, ni qué lugar tiene más vuelos; es puro análisis operacional”, reiteró Bryan Bedford, administrador de la FAA.​

El cierre federal ha incrementado la presión financiera sobre el sistema aéreo, con pérdidas estimadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) entre US$7 mil millones y US$14 mil millones en ocho semanas de interrupción.​

