Viajar desde Nueva York se complica: la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el tráfico aéreo se reducirá en cuatro de los principales aeropuertos neoyorquinos desde este viernes. Descubre a qué se debe y las medidas que se tomarán medidas para mitigar el impacto.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, liderado por el secretario Sean Duffy, y la FAA, bajo la dirección de Bryan Bedford, anunciaron el miércoles, 5 de noviembre, la decisión de reducir vuelos en medio de la mayor escasez de controladores aéreos en décadas. La causa directa: el cierre federal impuesto desde el 1 de octubre, ya el más largo registrado, que ha dejado a miles de trabajadores clave sin salario, provocando ausentismo y recortes de operaciones en 40 aeropuertos de alto tráfico.​ Uno de esos trabajadores son los controladores aéreos, que desde hace más de un mes no reciben salarios.

AEROPUERTOS DE NUEVA YORK AFECTADOS POR CANCELACIONES

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que, a partir del viernes 7 de noviembre, se aplicará una reducción del 4% en las operaciones, la cual aumentará gradualmente al 6 % el 11 de noviembre, al 8 % el 13 de noviembre y al 10 % el 14 de noviembre en 40 aeropuertos con alto tráfico. En Nueva York se ven afectados los siguientes terminales del área metropolitana, cuyos pasajeros recibirán notificaciones de cancelación de sus vuelos:​

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

Aeropuerto LaGuardia (LGA)

Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)

Aeropuerto Teterboro (TEB)

Estos recortes buscan mantener la seguridad y aliviar la presión sobre el sistema, ante la ausencia de cientos de controladores aéreos. “Esto se basa en datos. Se trata de dónde está la presión y cómo podemos aliviarla”, explicó el secretario Sean Duffy en conferencia de prensa.​

El cierre federal y la falta de controladores impactan la operación de los aeropuertos de alto volumen (Foto: Yuki IWAMURA / AFP).

¿QUÉ PASARÁ SI CANCELAN MI VUELO A NUEVA YORK?

Las aerolíneas deberán reembolsar el importe íntegro de los billetes, según la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó. No estarán obligadas a cubrir los gastos adicionales, como es el procedimiento habitual cuando un retraso o una cancelación no son responsabilidad de la aerolínea.

IMPACTO ECONÓMICO Y REACCIONES DE LAS AEROLÍNEAS

En 2024, JFK, LaGuardia y Newark atendieron a más de 145 millones de pasajeros, según el Consejo Internacional de Aeropuertos – Norteamérica. United Airlines y Delta Air Lines confirmaron que ofrecerán reembolsos a los pasajeros, incluso para boletos previamente no reembolsables. “No se trata de qué aerolínea viaja, ni qué lugar tiene más vuelos; es puro análisis operacional”, reiteró Bryan Bedford, administrador de la FAA.​

El cierre federal ha incrementado la presión financiera sobre el sistema aéreo, con pérdidas estimadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) entre US$7 mil millones y US$14 mil millones en ocho semanas de interrupción.​

