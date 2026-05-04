Miami.- Videos cortos que muestran al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, como DJ durante una boda, siguiendo la letra con los labios y moviendo la cabeza al ritmo de la música electrónica mientras lleva cascos, se volvieron virales en redes sociales este fin de semana.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

El político cubano-estadounidense, quien este jueves tiene previsto reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, aparece muy animado cantando ‘Feel So Close’, del DJ escocés Calvin Harris.

En unas imágenes que ha publicado el canal Fox, Rubio está animando a los demás invitados, que saltan y bailan.

Según señaló en redes sociales la cadena conservadora, uno de los videos fue compartido por Dan Scavino, el subjefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no precisó el lugar del evento ni la identidad de la pareja que contrajo matrimonio.

El papa León XIV recibirá a Marco Rubio el jueves en el Vaticano

León XIV recibirá al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el jueves en el Vaticano, anunció el lunes la Santa Sede, menos de un mes después de las duras críticas del presidente Donald Trump contra el papa.

La audiencia privada está prevista a las 11H30 (09H30 GMT) y durará unos 30 minutos.

Rubio, que es católico, se reunirá también con el secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, indicó a la AFP una fuente del Gobierno italiano.

El jefe de la diplomacia estadounidense también se reunirá con los ministros italianos de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, y de Defensa, Guido Crosetto, en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos y varios países europeos debido por la guerra en Oriente Próximo.

Preguntada el lunes en una cumbre en Armenia sobre si vería también a Rubio en Roma, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió: “Creo que sí”.

Según los medios italianos, la audiencia en el Vaticano tiene como objetivo intentar reanudar las relaciones bilaterales tras la polémica surgida en abril por las virulentas críticas de Trump contra el papa estadounidense.

Trump había respondido a un discurso antibélico del pontífice calificándolo de “débil” y de “nulo” en política exterior.

Además, dijo que no era “un gran fan” de León XIV y que no quería “un papa que piense que es aceptable que Irán posea el arma nuclear”.

Estas críticas provocaron reacciones de indignación de varios jefes de Estado.

El sumo pontífice reaccionó afirmando tener el “deber moral de expresarse” contra la guerra y dijo no tener “miedo” de la administración Trump.

En los últimos meses, el primer papa estadounidense de la historia, que también tiene nacionalidad peruana, ha arremetido contra la política de inmigración restrictiva del gobierno estadounidense y calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump de destruir Irán.