Si enviaste tu declaración de impuestos cerca de la fecha límite (15 de abril), es muy probable que estés contando los días para recibir tu reembolso este mes. Considerando que la mayoría de las devoluciones se procesan en unas tres semanas, tu pago ya tendría que haber llegado o estar a punto de hacerlo. Si bien los tiempos pueden cambiar según cada caso, el dinero terminará entrando; y si todavía no tienes claro en qué etapa va tu reembolso, aquí te explicamos cómo darle seguimiento en tiempo real.

Mira también: Cómo puedes reclamar un reembolso por COVID del IRS y cuál es la fecha límite para solicitarlo

Antes que nada, ten en cuenta que para que tu tax refund llegue en mayo todo dependerá de cuándo presentaste y fue aceptada tu declaración en abril. A partir de esa ello, el IRS maneja un cronograma con una fecha estimada, basado en un tiempo promedio de procesamiento de hasta 21 días, especialmente si usaste el sistema electrónico e‑File y elegiste depósito directo a tu cuenta bancaria o tarjeta prepago. Así tenemos:

Si el IRS aceptó tu declaración alrededor del 27 de abril, tu reembolso podría depositarse por el 18 de mayo.

Si el IRS aceptó tu declaración alrededor del 4 de mayo, tu reembolso podría depositarse por el 25 de mayo.

Errores en los datos personales, problemas con la cuenta bancaria o créditos sujetos a revisión pueden retrasar tu devolución (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI REEMBOLSO DE IMPUESTOS DEL IRS?

Dependiendo de cómo hayas realizado tu declaración y otros factores, variará el tiempo de espera para que te depositen el reembolso que te corresponde. Por lo tanto:

Declaración electrónica + depósito directo: los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías.

los reembolsos se emiten dentro de los 21 días desde que el IRS acepta tu declaración, no desde que la envías. Declaración electrónica + cheque en papel: hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal.

hasta 21 días de proceso más varios días de correo postal. Declaración en papel (por correo): los reembolsos pueden tardar en llegar entre 4 y 8 semanas, incluso más tiempo según la carga de trabajo.

Vale precisar que el depósito en el banco se da una vez que el IRS envía el dinero, el cual suele acreditarse entre 1 y 5 días hábiles, según la entidad bancaria.

¿CÓMO COMPROBAR EL ESTADO DE MI REEMBOLSO EN TIEMPO REAL?

Una de las preguntas que más se hacen los contribuyentes que realizaron sus declaraciones es cómo rastrear o saber en qué estado se encuentra su reembolso. Una forma simple y práctica de hacerlo es a través de la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” (“Where’s My Refund?”), que muestra información actualizada después de 24 horas posteriores a la aceptación de una declaración presentada electrónicamente, o cuatro semanas si envió su declaración en papel por correo.

Para utilizarlo necesitas tener a la mano: tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil exacto para efectos de declaración y el monto exacto en dólares de tu reembolso esperado.

Solamente debes ingresa a la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov (disponible en inglés y en español) y hacer clic en “Verificar su reembolso”, que abrirá una página que debes leer, marcar y enviar.

OJO: la información se actualiza una vez al día, durante la noche. “¿Dónde está mi reembolso?” no está disponible en las mañanas, por lo general entre las 4 a.m. y las 5 a.m., hora del Este, mientras se realizan dichas actualizaciones.

Así aparecerá el estado de tu reembolso

Una vez ingresas tus datos y lo envíes, el sistema te mostrará el avance en tres etapas:

Declaración recibida: hemos recibido su declaración y la estamos tramitando.

hemos recibido su declaración y la estamos tramitando. Reembolso aprobado: aprobamos su reembolso y estamos preparándonos para emitirlo en la fecha indicada.

aprobamos su reembolso y estamos preparándonos para emitirlo en la fecha indicada. Reembolso enviado: enviamos el reembolso a su banco o a usted por correo. Puede tomar cinco días para que aparezca en su cuenta bancaria o varias semanas para que su cheque llegue por correo.

El IRS suele procesar la mayoría de devoluciones en unas tres semanas, pero el tiempo varía según cómo declaraste (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ SE PUEDE RETRASAR TU REEMBOLSO?

A continuación, las cinco fallas más comunes de los contribuyentes a la hora de presentar sus declaraciones de impuestos y que retrasan los rembolsos, según IRS.

1. Colocar mal datos personales o números de identificación

Aunque cueste creerlo, uno de los errores que más se cometen los contribuyentes es colocar mal información básica como nombres incompletos, números de Seguro Social incorrectos, fecha de nacimiento errónea, dirección o estado civil desactualizados o datos que no coinciden con los registros oficiales.

Los números de Seguro Social y nombres deben ingresarse exactamente como aparecen en la tarjeta de número de Seguro Social de cada persona. Si ha ocurrido cualquier cambio de nombre, comunícate con la Administración del Seguro Social en su sitio SSA.gov o a través del 800-772-1213.

2. Errores en los ingresos o en los cálculos

Uno de los fallos más habituales tiene que ver con montos de ingresos mal declarados o resultados finales mal calculados. Esto suele ocurrir cuando se omite algún formulario, como los W-2 o 1099, o cuando se cometen equivocaciones al hacer las operaciones (poner cifras de ingresos que no coinciden con lo que el empleador o las instituciones financieras reportaron al IRS).

Si bien las plataformas electrónicas detectan muchos de estos errores, el IRS igualmente debe revisar y confirmar la información antes de liberar el dinero. Incluso un detalle mínimo puede retrasar el reembolso, ya que obliga a la agencia a realizar comprobaciones adicionales.

3. Reclamar créditos fiscales sujetos a revisión

Ciertos créditos fiscales tienden a generar más demoras porque están bajo estrictos controles antifraude, como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC). Los contribuyentes deben asegurarse de que cualquier deducción y crédito se calcule correctamente y que se provea cualquier documentación necesaria.

Por disposición legal, el IRS debe retener los reembolsos vinculados a estos beneficios hasta, al menos, mediados de febrero, por lo que, aunque presentes tu declaración con anticipación, el depósito puede tardar más en procesarse. Además, estas ayudas suelen revisarse con mayor detalle para detectar reclamaciones incorrectas, lo que también puede alargar el tiempo de espera para recibir tu dinero.

4. Problemas con la cuenta bancaria o el depósito directo

La forma en que eliges recibir el dinero también impacta en la velocidad para que llegue el reembolso. El depósito directo suele ser la vía más rápida, pero cualquier fallo en la información bancaria puede detener el pago.

Números de cuenta mal ingresados, cuentas canceladas o datos incompletos son motivos habituales de demora. Por eso, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor aconseja revisar con cuidado esta información antes de enviar la declaración.

5. No firmar la declaración o dejar en blanco algunos puntos

n Una declaración sin firma se considera no válida. Si es una declaración en conjunto con su cónyuge, los dos deben firmar y añadir fecha.

Asimismo, dejar secciones sin responder o marcar casillas de forma contradictoria, llevan a que IRS detenga el proceso para el reembolso y verifique detalladamente los datos. Esto llevará a demoras.

IMPORTANTE: cuando IRS detecta actividad sospechosa o inconsistencias, puede solicitar una verificación de identidad, por lo que el contribuyente deberá confirmar su información.

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