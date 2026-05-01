La seguridad de los estudiantes en las rutas escolares es una prioridad para el condado de Miami-Dade ; por esa razón, las autoridades confirmaron el regreso de un programa que multará a cualquier conductor que adelante o no respete las señales de detención de los autobuses escolares. ¿Desde qué fecha entrará en vigor esta normativa que beneficia a los escolares del área en mención? Los detalles completos te los brindaré en los siguientes párrafos; presta atención.

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Es importante resaltar que dicha normativa fue implementada en este condado; sin embargo, se tuvo que suspender en el 2025 ante la perspectiva de la sheriff de esta área, señalando que se trata de un “error inaceptable” en su aplicación, según lo indicado por el medio Telemundo Miami .

Ahora, se realizaron modificaciones para que nuevamente sea ejecutada en Miami-Dade; de esa manera se pretende proteger la integridad física de los escolares al momento de descender de estos autobuses.

“Cada año, se estima que 40 millones de conductores en EE.UU. rebasan ilegalmente autobuses escolares detenidos, poniendo en riesgo a los niños. En Florida, los datos estatales han identificado más de 8,000 infracciones diarias”, puntualizaron funcionarios del estado.

Se presume que, cada año, aproximadamente 40 millones de conductores cometen esta infracción. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo se ejecutará programa que pretende multar a conductores que rebasan autobuses escolares

Según el medio citado, más de 900 autobuses escolares del distrito cuentan con un total de 9 cámaras (4 en su interior y 5 en su exterior). De esa manera, se podrá identificar qué vehículos rebasan ilegalmente los autobuses escolares detenidos.

En caso un video detecte que un conductor cometió una posible infracción, será enviado a la dependencia policial y se evaluará de manera independiente; de confirmarse la violación de la normativa, se impondrá la multa correspondiente , así lo señaló Steve Randazzo, director de crecimiento en BusPatrol America.

El proceso incluirá un mecanismo de apelación que permitirá que todas las quejas relacionadas con la multas sean revisadas formalmente mediante una audiencia.

Esta medida pretende proteger la integridad física de los escolares mientras descienden de los autobuses escolares. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuándo entrará en vigencia esta nueva medida en Miami-Dade

Si bien el programa se reactivará el lunes 4 de mayo, las autoridades del distrito establecieron un plazo de advertencia de 14 días con la finalidad de que los conductores se adapten a esta nueva medida.

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