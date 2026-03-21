Tramitar un pasaporte estadounidense suele ser un proceso que requiere de un tiempo de espera de varias semanas; sin embargo, es posible obtenerla en tiempo récord debido a una alternativa que pocos solicitantes la conocen. Esta regla suele ser ideal en caso necesites realizar un viaje a la brevedad posible que no te permite cumplir con los tiempos estándar del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). En esta nota, te revelaré de cuál se trata, cómo funciona y qué hacer para que califiques a este beneficio.

Debes saber que los plazos para obtener un pasaporte dependerá de la urgencia de viaje y el pago extra de tarifas. Entonces, en un proceso regular, el trámite suele demorar entre siete a nueve semanas, lo que genera cierta incomodidad entre los solicitantes.

Para evitar ese tiempo de espera, existe el servicio acelerado de pasaportes de Estados Unidos, también conocido como el servicio expedito. Eso sí, este beneficio solo está disponible en casos específicos; además, es necesario realizar un pago adicional.

El servicio acelerado de pasaportes de EE.UU. ofrece esta facilidad a los viajantes. (Crédito: Freepik)

Lo más destacado de este recurso es que puedes obtener el documento en un plazo de 15 días; eso sí, deberás acreditar con pruebas la urgencia del viaje que pretendes realizar a este país.

Cuánto es el costo adicional para acceder al servicio acelerado del pasaporte de EE.UU.

Para que este trámite se agilice con mayor rapidez, tienes que realizar un pago adicional de $60 más los costos de mensajería. En situaciones de emergencia extrema o viajes de urgencia debidamente comprobados, las agencias oficiales te pueden ofrecer mecanismos para que la gestión sea más acelerada.

Además de demostrar pruebas, es necesario que realices un pago extra de $60 y otros gastos adicionales para acceder el pasaporte en menos tiempo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Existen otros casos para reducir los tiempos de espera del pasaporte?

El DOS ofrece tres servicios que te permiten conseguir este documento en cuestión de días. Entre las categorías disponibles son:

Servicio por viaje urgente (urgent travel)

Si tienes un vuelo internacional programado en los próximos 14 días o requieres el pasaporte para tramitar una visa extranjera en un plazo de 28 días, esta opción es la ideal. El trámite se debe realizar presencialmente en una agencia o centro de pasaportes.

Servicio por emergencia de vida o muerte (life-or-death emergency)

Está reservado para casos de emergencia extrema, tales como fallecimiento o una enfermedad grave que presenta algún familiar directo (padres, hijos o cónyuges). Para que accedas a una cita cuando el viaje es inminente, tienes que presentar la evidencia oficial, sea certificado de defunción, informes médicos o cartas hospitalarias.

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