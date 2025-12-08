Como muchos sabemos, el Departamento de Servicios de Salud y Humanos de Texas (HHSC) es el responsable de determinar quiénes pueden acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’. Así, respaldándose de normas estatales y federales, el organismo hace respetar las reglas de elegibilidad al programa.

Pero, ¿te enteraste que hay cambios en diciembre del 2025? Pues, para averiguar más al respecto, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

LOS NUEVOS REQUISITOS DE TRABAJO PARA ACCEDER AL PROGRAMA SNAP EN TEXAS

Desde el pasado sábado 1 de noviembre del 2025, Texas ha implementado nuevos requisitos para quienes reciben cupones de alimentos SNAP.

Y es que los adultos beneficiarios ahora deben demostrar que trabajan o participan en programas laborales, con un mínimo de 20 horas semanales de compromiso.

De esta manera, aquellos que no logren cumplir con esta condición verán limitado su acceso a los beneficios, recibiendo solo tres meses de asistencia dentro de un periodo de tres años.

LAS EXCEPCIONES A LOS NUEVOS REQUISITOS

Por supuesto, Texas reconoce excepciones importantes para proteger a poblaciones vulnerables.

En ese sentido, quedan exentos de esta obligación los mayores de 65 años, los menores de 18 años, las mujeres en estado de gestación y las personas con limitaciones físicas o mentales.

De igual manera, se eximen aquellos residentes en zonas geográficas que el estado ha clasificado como no sujetas a cumplir con entrenamiento laboral, así como los inscritos en programas complementarios, como el de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

EL CRONOGRAMA DE PAGOS SNAP EN TEXAS PARA DICIEMBRE DEL 2025

Según el calendario oficial establecido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Texas distribuye los cupones SNAP de manera escalonada.

¿La programación? Va del 1 al 28 de diciembre, según el número de grupo de determinación de elegibilidad (EDG).

Así, el sistema divide a los beneficiarios en dos grupos:​

1. Casos certificados antes del 1 de junio de 2020 (basados en el último dígito del EDG):

Termina en 0 : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Termina en 1 : 3 de diciembre

: 3 de diciembre Termina en 2 : 5 de diciembre

: 5 de diciembre Termina en 3 : 6 de diciembre

: 6 de diciembre Termina en 4 : 7 de diciembre

: 7 de diciembre Termina en 5 : 9 de diciembre

: 9 de diciembre Termina en 6 : 11 de diciembre

: 11 de diciembre Termina en 7 : 12 de diciembre

: 12 de diciembre Termina en 8 : 13 de diciembre

: 13 de diciembre Termina en 9: 15 de diciembre​

2. Casos certificados después del 1 de junio de 2020 (basados en los dos últimos dígitos del EDG):

Termina en 00-03 y 54-57 : 16 de diciembre

: 16 de diciembre Termina en 04-06 y 58-60 : 17 de diciembre

: 17 de diciembre Termina en 07-10 y 61-64 : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Termina en 11-13 y 65-67 : 19 de diciembre

: 19 de diciembre Termina en 14-17 y 68-71 : 20 de diciembre

: 20 de diciembre Termina en 18-20 y 72-74 : 21 de diciembre

: 21 de diciembre Termina en 21-24 y 75-78 : 22 de diciembre

: 22 de diciembre Termina en 25-27 y 79-81 : 23 de diciembre

: 23 de diciembre Termina en 28-31 y 82-85 : 24 de diciembre

: 24 de diciembre Termina en 32-34 y 86-88 : 25 de diciembre

: 25 de diciembre Termina en 35-38 y 89-92 : 26 de diciembre

: 26 de diciembre Termina en 39-41, 46-49 y 93-95 : 27 de diciembre

: 27 de diciembre Termina en 42-45, 50-53 y 96-99: 28 de diciembre

Recuerda: conocer tu fecha de pago te permite organizar mejor tu presupuesto familiar y aprovechar al máximo tus beneficios.

Los beneficiarios de SNAP en Texas deben cumplir nuevos requisitos de trabajo (Foto: Freepik)

