¿Puedes abordar minutos antes del despegue? ¿Serás compensado si tu vuelo se canceló? ¿Serás reprogramado en otro vuelo si no llegas a tiempo a tu conexión? Estas son solo algunas de las interrogantes que a los viajeros se le vienen a la cabeza cuando se enfrentan a la (posible) realidad de perder el avión ya sea por su propia culpa o factores externos como desastres naturales, fallas mecánicas y un largo etcétera. Si perdiste tu vuelo en Estados Unidos, tus derechos, posibilidades de reembolso y opciones para cambiar la fecha dependen principalmente de la causa de la pérdida, las políticas de la aerolínea y la proximidad a fechas de alta demanda como es el caso del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day en español), que se celebrará este jueves 24 de noviembre de 2025. A continuación te detallamos los aspectos comprobados sobre qué hacer si llegas a experimentar algún percance en tu próximo abordaje.

Pasajeros pasan por un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el 21 de octubre de 2025, donde ha habido atrasos y cancelaciones de vuelos por el cierre del Gobierno de EE.UU. Foto: EFE/Erik S. Lesser

Derechos del pasajero si pierde un vuelo en EE.UU.

Si el vuelo se pierde por causas imputables a la aerolínea (retrasos significativos, cambios de itinerario, cancelaciones por reducción de vuelos antes de Thanksgiving), tienes derecho a reembolso total, incluso si el boleto es no reembolsable, de acuerdo con regulaciones del Departamento de Transporte de EE.UU..​

Para retrasos significativos, el reembolso aplica según la política específica de cada aerolínea: desde 90 minutos en American Airlines y dos horas en Delta, Spirit o Alaska. Muchas aerolíneas -entre ellas todas las importantes de Estados Unidos- ofrecen también vales de hotel y comida si el retraso es nocturno o una cancelación que esté bajo su control (los retrasos por causas meteorológicas no se consideran de este tipo), aunque esto no siempre es obligatorio.​

Si el vuelo se perdió por causas personales (llegada tarde al aeropuerto, documentación incompleta), generalmente no hay derecho automático a reembolso, salvo excepciones en la política interna de cada aerolínea si la culpa es de ellos (tu vuelo anterior se retrasó, por ejemplo), pero no si la culpa es tuya (te demoraste en llegar a la sala de embarque). En estos casos podrías solicitar la devolución de tasas como la TUA, pero es poco frecuente.​

Si ya te encuentras en el aeropuerto, dirígete de inmediato al mostrador de atención al cliente de tu aerolínea o, si ya has pasado por los controles de seguridad, busca a un agente en la puerta de embarque. Las políticas de cambio de reserva varían según la aerolínea. Sin embargo, en la mayoría de los casos las compañías te cambiarán la reserva sin costo alguno si la culpa es suya (tu vuelo anterior se retrasó, por ejemplo), pero no si la culpa es tuya (llegaste tarde al aeropuerto porque no saliste a tiempo o tu auto se averió, por ejemplo).

En pocas palabras, es más que probable que tengas que pagar un recargo o la diferencia entre la tarifa anterior y la nueva, aunque la compañía aérea no cobre una tasa por cambio de reserva en el último minuto. Para conocer a fondo tus derechos cuando la culpa sea de la aerolínea, te recomendamos revisar el Tablero de Cancelaciones y Retrasos de las Compañías Aéreas del Departamento de Transporte, que ofrece comparaciones de las políticas de las 10 principales líneas aéreas que operan en Estados Unidos en materia de cancelaciones de vuelos y demoras significativas.

Reembolsos en caso que pierdas un vuelo en EE.UU.

Para vuelos cancelados por reducción gubernamental o decisión de la aerolínea, todas las principales compañías (Delta, United, American, Southwest, JetBlue, Frontier) aseguran la posibilidad de reembolso total sin penalización, incluidos boletos no reembolsables, antes de Thanksgiving. El trámite se realiza en la web o app de la aerolínea.​

En caso de que sólo decidas no volar por un retraso significativo y solicites un reembolso, puedes acceder al monto pagado por tu asiento y servicios opcionales (equipaje, Wifi) si no puedes usarlos debido a la reprogramación.​

Un pasajero que vuela con Arajet a Santo Domingo espera para registrarse en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el viernes 7 de noviembre de 2025 en Newark, Nueva Jersey (AP Foto/Andres Kudacki) / Andres Kudacki

Cambio de fecha y reprogramaciones si pierdes un vuelo en EE.UU.

Si quieres cambiar tu vuelo perdido, debes comunicarte lo antes posible con la aerolínea. Si el vuelo o algún tramo aún no ha salido, puedes solicitar cambiar la fecha desde la app, la web o el call center, sin penalidad en la mayoría de las compañías en estas fechas críticas; en ocasiones tendrás que pagar la diferencia de tarifa si el nuevo vuelo es más caro.​ Dado el alto volumen de viajeros previo al Día de Acción de Gracias, es esencial actuar rápido: la disponibilidad es limitada y los precios aumentan conforme se acerca la fecha.​

La mayoría de las aerolíneas permite el cambio por otros vuelos sin penalización e, incluso, automáticamente te pueden reasignar en el próximo vuelo disponible. Si la nueva opción no te conviene, puedes solicitar cambio de fecha o solicitar un reembolso pleno.​ En caso que el siguiente vuelo disponible está lleno, puedes pedir que te pongan en lista de espera aunque ya te hayan cambiado la reserva a un vuelo posterior. Y si la aerolínea no tiene otras opciones para llevarte hasta tu destino, puede estar dispuesta a reservarte en otra compañía o reembolsarte el billete. Sea como sea, siempre es bueno preguntar ya que uno nunca sabe cuáles son sus opciones para resolver su percance.

Otra cosa que puedes hacer es tomar algunas medidas sencillas con anticipación (como por ejemplo, descargar la app oficial de tu compañía aérea, activar las notificaciones y unirte a su programa de fidelidad) para ayudarte a evitar las multitudes si mucha gente intenta volver a reservar a la vez. También existe la posibilidad de volver a reservar rápidamente si tienes acceso a una sala VIP de una aerolínea. A menudo, los recepcionistas de estos salones pueden encargarse de cambiar las reservas y pueden ser un verdadero salvavidas.

Recomendaciones prácticas en caso de pierder un vuelo en EE.UU.

Si la página web o la aplicación de la compañía aérea con la que vas a viajar tiene una función de chat, también puedes utilizarla para consultar por las opciones de cambio de reserva. “Algunas aerolíneas, como Delta Air Lines, establecen que si pierdes el vuelo, todo tu itinerario podría cancelarse, incluido el viaje de vuelta. Avisar a la compañía lo antes posible puede evitar que eso ocurra” , detalla The New York Times .

, detalla . Revisa constantemente el estado del aeropuerto y las políticas excepcionales por cierre de gobierno.

Si tu destino es accesible en tren (Amtrak), considera reservar con anticipación debido a la alta demanda y posibles interrupciones aéreas.​

Si compraste vía agencia, allí deberás tramitar reembolsos o cambios.

Para los vuelos reservados a través de una aerolínea asociada, pide ayuda directamente a la aerolínea que opera tu vuelo, ya que cualquiera de ellas podría cambiar tu reserva; sin embargo, las compañías no siempre disponen de datos en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en los vuelos de sus socios comerciales.

Si facturaste equipaje en un vuelo pero no lograste abordar, asegúrate que lo primero que hagas es volver a reservar tu asiento primero (ya que estos suelen acabarse primero) y luego habla con algún encargado sobre tus maletas. Si tus pertenencias llegan a tu destino antes que tú, la aerolínea te las guardará hasta que las reclames.

Por encima de todo, el mejor consejo a seguir es mantener la calma. Todos sabemos que perder un vuelo es frustrante, pero la paciencia ayuda mucho, sobre todo porque el trabajador de la aerolínea que te atiende suele tener libertad de acción para determinar cómo te cambian la reserva, te alimentan y te alojan.