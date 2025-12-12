En los últimos años, varios estados de Estados Unidos han lanzado programas para apoyar a comunidades vulnerables ante la inflación, pero California destaca porque es uno de los lugares más caros para pagar renta, seguros y servicios básicos.
Para quienes viven del arte en ciudades como Sacramento, Los Ángeles u Oakland, los ingresos suelen ser irregulares y dependen de proyectos, presentaciones o ventas que no siempre se concretan. En ese escenario aparece este programa, diseñado como un colchón económico para dar estabilidad mínima a creadores locales.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
El beneficio se canaliza a través de la Office of Arts and Culture (OAC) del condado de Sacramento, entidad que lleva años impulsando la actividad cultural y tratando de que artistas, colectivos y espacios independientes no desaparezcan por la presión del mercado inmobiliario.
La idea es que bailarines, músicos, cineastas, ilustradores, escritores, diseñadores y otros perfiles creativos tengan un ingreso fijo durante 12 meses, mientras siguen desarrollando su trabajo artístico y gestionando sus propios proyectos.
¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS?
El programa, llamado oficialmente Creative Growth Scholarship Program (Programa de Becas de Crecimiento Creativo), entrega un cheque mensual de US$850 durante un año completo. En total, cada persona beneficiaria recibe US$10.200, una cifra que, si bien no cubre todos los gastos de vivir en California, sí puede ayudar con la renta, los servicios, el transporte o la inversión en materiales y equipos. Con un presupuesto de US$2,04 millones, se seleccionó a 200 artistas que recibirán los depósitos hasta agosto de 2026.
¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
La OAC estructuró la ayuda para que no se limite a un solo tipo de creador, sino que abarque 13 disciplinas artísticas. En la lista aparecen música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y distintas categorías interdisciplinarias. Gracias a este enfoque, entran tanto artistas que trabajan en escenarios o estudios, como quienes producen obra visual, proyectos comunitarios o propuestas híbridas que combinan arte y trabajo social en barrios del condado.
LOS TRES REQUISITOS PRINCIPALES
Aunque suene a un programa complejo, la selección se basó en tres requisitos concretos y relativamente fáciles de entender para cualquier artista que ya vive en la zona:
- Vivir en el condado de Sacramento, presentando un comprobante de domicilio con una antigüedad menor a 60 días al momento de postular.
- Tener 18 años o más al cierre de la inscripción.
- Realizar actividad artística en alguna de las 13 disciplinas reconocidas por la convocatoria, ya sea por cuenta propia, en colectivos o en organizaciones culturales locales.
LIBERTAD PARA USAR EL DINERO
Uno de los puntos que más valoran los beneficiarios es que el programa no obliga a destinar el cheque mensual a un rubro específico. Según la Office of Arts and Culture, cada artista decide si lo usa para pagar renta, cubrir gastos personales, comprar materiales, financiar un proyecto creativo, alquilar un estudio o invertir en su propio desarrollo profesional. Esa flexibilidad es clave en un contexto donde los ingresos cambian de mes a mes y donde muchos artistas combinan su vocación con trabajos extras para sostener a sus familias.
¿SE PUEDE POSTULAR AHORA?
Por ahora, no. Los 200 beneficiarios ya fueron seleccionados y vienen recibiendo el apoyo desde septiembre de 2025. El programa se diseñó únicamente para el periodo 2025‑2026, y hasta el momento no hay anuncios oficiales de una nueva convocatoria para 2026 o 2027. Aunque dentro de la comunidad artística de Sacramento hay expectativa de que se abra otra ronda, la información disponible indica que, en principio, se trata de una iniciativa limitada a estos dos años.
Si más adelante las autoridades culturales del condado deciden ampliar el programa o lanzar una versión similar, lo más probable es que lo comuniquen a través de la página oficial de la Office of Arts and Culture y de organizaciones locales que trabajan con artistas, incluidos colectivos latinos y centros culturales comunitarios.
Por ahora, la recomendación para quienes viven en California y se dedican al arte es mantenerse atentos a esos canales de información y a nuevas becas o apoyos que puedan surgir a nivel municipal, del condado o estatal.
