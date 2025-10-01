El Bronx vivió momentos de pánico luego de que una fuerte explosión sacudiera un edificio de apartamentos en la avenida Alexander. Los vecinos de la zona escucharon un estruendo que hizo temblar las paredes y vieron cómo parte de la estructura se vino abajo en cuestión de segundos.

Las imágenes transmitidas por medios locales mostraban humo saliendo del lugar y una esquina del inmueble parcialmente desprendida. Los equipos de bomberos y rescatistas llegaron de inmediato para asegurar el área y evacuar a los residentes.

Según explicó el comisionado del Departamento de Bomberos de Nueva York, Robert Tucker, el derrumbe estuvo relacionado con un conducto de ventilación conectado a la caldera del edificio.

Los bomberos confirmaron que el estallido se originó en un conducto de ventilación conectado a la caldera del inmueble. (Foto: FOX 5 New York / YouTube)

“Creemos que ahí fue donde ocurrió la explosión”, indicó según CNN, aunque aclaró que los investigadores deberán confirmarlo.

A pesar de la magnitud del estallido, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas fatales ni heridos.

“Algunos residentes han sido evacuados como medida de precaución”, señaló el alcalde Eric Adams en una conferencia de prensa, destacando que el seguimiento a la emergencia continúa.

Aunque no se reportaron víctimas, varias familias fueron evacuadas por precaución. (Foto: FOX 5 New York / YouTube)

Una vecina relató que había llamado al 911 tras ver humo cerca del inmueble. “Le estaba explicando a la señora lo que vi, y me dijo: ‘Espere, déjeme transferirla a los bomberos’”, declaró. “Antes de que me transfiriera, todo el edificio simplemente… se escuchó un fuerte estruendo, y algo explotó. Y se derrumbó sin más”.

Mientras tanto, el Departamento de Gestión de Emergencias informó que se habilitó un centro comunitario en la Avenida Alexander como refugio temporal, además de autobuses de la MTA para quienes lo necesiten. También pidieron a la población evitar la zona y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

El alcalde Eric Adams reiteró en su cuenta de X que sigue de cerca la situación: “Neoyorquinos, he recibido información sobre la emergencia que se está produciendo en la zona de Mott Haven, en el Bronx. Estamos recibiendo una evaluación completa de los servicios de emergencia y seguiremos proporcionando actualizaciones. Por favor, eviten la zona por su seguridad”.

El alcalde Eric Adams informó que la ciudad mantiene un operativo de emergencia y pidió a los ciudadanos evitar la zona afectada. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Mira el momento en que un edificio de el Bronx colapsa parcialmente

