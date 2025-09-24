En Estados Unidos, es común que se avecinen animales salvajes en los exteriores de las casas de los ciudadanos. Debido al miedo, estas personas no dudan en contactar con los oficiales para que puedan capturar a estos seres vivos, ya que su presencia puede representar un riesgo. Por suponer, dos alguaciles de Florida tuvieron que acudir a un llamado ante el avistamiento de un caimán.

Por naturaleza, estos reptiles representan un alto peligro, pues son letales al momento de atacar. Sin embargo, estos oficiales no tuvieron temor alguno para confrontar la situación y cumplir el objetivo.

En un video compartido por Univision Noticias, se aprecia como los dos agentes se acercan cautelosamente a este animal peligroso que se situaba cerca a la puerta de una vivienda, pero no era el momento adecuado para atraparlo.

En un primer momento, el caimán se ubicaba en la puerta principal de la vivienda. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Conforme pasaron los minutos, este animal de gran tamaño se trasladó hacia el patio de este hogar y fue el espacio perfecto para capturarlo. Uno de los alguaciles usó una soga con el propósito de atarlo e inmovilizarlo.

Finalmente, el plan de estos agentes federales funcionó a la perfección, ya que lograron capturarlo y pudieron atar su hocico a fin de que no recibieran algún ataque. Posteriormente, fue reubicado a su hábitat.

Hace menos de un mes, también te conté el caso de un hombre de Orlando que se debió enfrentar a un oso negro que merodeaba en los exteriores de su hogar . Si bien resultó con heridas leves, pudo espantar a este animal feroz.

Este es el momento en que los agentes lograr capturar a este caimán. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

¿Cuáles son los seis lugares con mayor presencia de caimanes en Florida?

Debo informarte que este estado es un destino turístico popular por la cantidad de caimanes que posee. Según el portal World Atlas, estos son los seis sitios de Florida con mayor cantidad de caimanes.

Lago Okeechobee

Lago Naranja

Lago George

Lago Jesup

Lago Kissimmee

Parque Nacional Everglades