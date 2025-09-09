Con el inminente lanzamiento del iPhone 17 en el evento de otoño de Apple, los consumidores se enfrentan a un dilema: comprar el actual iPhone 16 o esperar el nuevo modelo. Aunque no hay detalles oficiales, las filtraciones y rumores sugieren varias mejoras significativas que podrían hacer que la espera valga la pena. Entre las especulaciones más destacadas, se rumorea que el iPhone 17 podría incluir una pantalla con una tasa de refresco de 120Hz, una característica que actualmente solo está disponible en los modelos Pro, ofreciendo una experiencia visual mucho más fluida.

En cuanto a la fotografía, el iPhone 17 podría presentar una mejora en la cámara frontal, subiendo de 12 a 24 megapíxeles, lo que mejoraría notablemente la calidad de las selfies y videos para redes sociales. A nivel de diseño, se habla de una posible reducción en el tamaño del sensor de Face ID gracias a una nueva tecnología “metalens”, lo que permitiría una Dynamic Island más compacta y daría más espacio útil a la pantalla. Sin embargo, no se esperan cambios importantes en el diseño de la cámara trasera para el modelo base.

En el corazón de los dispositivos, ambos teléfonos podrían compartir el mismo procesador A18, aunque hay rumores contradictorios sobre si el iPhone 17 podría tener un chip A19. No obstante, se espera que la nueva generación de iPhone llegue con mejoras en el hardware para soportar las nuevas capacidades de Apple Intelligence, la suite de inteligencia artificial de Apple. Aunque se especula que los modelos Pro y Air podrían tener 12 GB de RAM, el modelo base podría quedarse en 8 GB, pero la incorporación de nuevas funciones de iOS 26 optimizará la batería en ambos dispositivos.

El dilema de la compra se resume en si necesitas un teléfono ahora o puedes esperar. Si tu móvil actual aún funciona, la espera de unos días podría recompensarte con un dispositivo con mejoras notables o con un descuento en el iPhone 16. Es importante recordar que Apple tiende a introducir las funciones más innovadoras en sus modelos Pro, como la pantalla antirreflectante y el diseño de cámara horizontal. Si las mejoras del iPhone 17 son modestas, tal vez la espera sea mejor para los modelos Pro.

Diferencias principales entre el iPhone 16 y el iPhone 17

El iPhone 17 incorpora varias mejoras respecto al iPhone 16 en aspectos clave como pantalla, cámara, procesador, batería y conectividad. Aquí encuentras una lista basada en comparativas, fuentes oficiales y filtraciones verificadas hasta septiembre de 2025.

Tabla comparativa de características entre el iPhone 16 y el iPhone 17

Característica iPhone 16 (base) iPhone 17 (base) Pantalla 6,1″ OLED, 60 Hz 6,3″ OLED ProMotion, 120 Hz Procesador A18 A19 RAM 8 GB 8-12 GB (según versión) Almacenamiento 128/256/512 GB 128/256/512 GB Cámara trasera Dual 48 MP Dual 48 MP Cámara frontal 12 MP 24 MP Batería Aprox. 3350-4450 mAh Similar, pero más eficiente Conectividad 5G, Wi-Fi 6E 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 SIM Física + eSIM Solo eSIM (filtrado) Sistema Operativo iOS 18 iOS 26, IA mejorada, “Liquid Glass” Diseño Bisel fino, Dynamic Island Bisel aún más fino, Dynamic Island más pequeña Otros Face ID, resistencia IP68 Face ID, IP68, posible carga más rápida

Comparación de especificaciones del iPhone 17 Pro y 16 Pro

Especificación iPhone 17 Pro y 16 Pro Cambios de diseño 1. El cuerpo del iPhone 17 Pro sería de aluminio, a diferencia del titanio usado en el iPhone 16 Pro.

2. El módulo de cámara trasero tendrá un rediseño notable: mantendrá las tres lentes, pero se integrará en una barra alargada que agrupa LiDAR, flash y micrófono, en vez del cuadrado habitual. Mejoras en pantalla 1. La pantalla del iPhone 17 Pro será significativamente más brillante, alcanzando hasta 3000 nits (comparado con los 2000 nits del 16 Pro), e incorporará una nueva tecnología antirreflejos para mejor visibilidad bajo luz directa y mayor resistencia a arañazos.

2. El tamaño de la pantalla se mantendría en 6,3 pulgadas para el modelo Pro. Cámara 1. El teleobjetivo dará un salto de calidad, pasando de 12 MP a 48 MP para mejorar las fotos y el zoom óptico, e incluso el zoom periscópico llegaría hasta 5x.

2. La cámara frontal también mejoraría notablemente, de 12 MP a 24 MP.

3. Grabación en vídeo con calidad 8K, por primera vez en iPhone, únicamente para los modelos Pro.

4. Nuevas funciones de software incluyen grabación simultánea con cámaras frontal y trasera, y se suma una app profesional para control avanzado de la cámara. Chip y rendimiento 1. El iPhone 17 Pro estrenará el nuevo chip A19 Pro, superando al A18 Pro del iPhone 16 Pro.

2. RAM aumentada a 12 GB, frente a los 8 GB del 16 Pro.

3. Batería algo mayor, alrededor de 4700 mAh frente a los 4685 mAh del iPhone 16 Pro. Otros cambios relevantes 1. Nuevo sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamientos, exclusivo del modelo Pro.

2. Se espera que los modelos europeos ya no incluyan ranura para tarjeta SIM física.