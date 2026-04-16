Si hay algo que causa preocupación y es tema de conversación en los últimos días en Florida es la firma de la ley HB-991 por parte del gobernador Ron DeSantis dentro del paquete legislativo Florida SAVE Act, ya que para muchos lo más resaltante es que todas las licencias de conducir del estado -ya sean nuevas, renovadas o reemplazadas- deben especificar qué tipo de estatus legal posee el titular desde el 1 de enero de 2027. Esta indicación que estará en las tarjetas de identificación para saber si una persona es ciudadana de Estados Unidos ha generado diversas reacciones entre los residentes o habitantes del “Estados del Sol”. Y es que mientras muchos se enfocan solo en lo que necesitarán para seguir conduciendo sus vehículos, lo que en realidad hay que considerar es que se viene una serie de cambios y que hay cosas que los inmigrantes ya no podrán realizar como antes. En una nota previa te expliqué los tres puntos clave que afectan directamente a las comunidades hispanas, incluyendo a ciudadanos estadounidenses de origen latino y hoy te traigo la información que necesitas saber sobre los documentos que serán válidos para registrarte como votante, ya que la norma estatal endurece la verificación para confirmar que la persona sí nació en el país; sin embargo, en muchos hogares latinos conviven ciudadanos por nacimiento, ciudadanos naturalizados, residentes permanentes y personas sin estatus, lo que puede generar miedo y confusión.

MIRA TAMBIÉN Qué cambia y qué no para inmigrantes con la ley HB 991 firmada por Ron DeSantis

Qué establece la ley HB 991

Firmada el 1 de abril, la ley HB 991 es la versión estatal del proyecto conocido como Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE), cuyo tratamiento permanece pendiente en el Senado, en Washington D. C.. Esta autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida a emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación con un nuevo formato. En esas nuevas versiones se podrá indicar de forma clara si la persona es ciudadana de Estados Unidos, un dato que antes no estaba visible de esa manera. Esto no significa que los inmigrantes perderán su licencia, pero sí que se notará una diferencia para quienes tienen distintos estatus migratorios, incluidos residentes permanentes, titulares de permisos de trabajo o personas con otros documentos válidos para acceder a una licencia en el estado.

Según precisó el propio DeSantis en su perfil de X tras realizar la firma en The Villages, esto permitirá que la base de datos estatal esté sincronizada con el registro de votantes. “Salvaguardar el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir la influencia ilícita ha sido una prioridad absoluta para mi administración desde mis primeros días en el cargo (...) Esta legislación fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral de Florida”.

De esta manera, se reforzará la verificación de ciudadanía en el registro de votantes mediante el cruce de datos con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) y la norma exige que quienes se registren para votar o actualicen su inscripción presenten prueba documental de ciudadanía estadounidense, endureciendo un sistema que ya era complejo para muchos inmigrantes y sus familias.

El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 991 que exigirá detallar si el titular es ciudadano estadounidense en las identificaciones estatales. (Foto: @GovRonDeSantis / X)

Qué documentos serán válidos en Florida para registrarte como votante

Al momento de registrarte como votante, la propuesta federal y la ley estatal exigen la presentación de ciertos documentos que acrediten la ciudadanía y una identificación con fotografía (REAL ID), como una licencia de conducir, un pasaporte o un permiso para portar armas.

Eso no es todo, pues el sistema debe verificar el estatus legal del solicitante de registro a través de la base de datos del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados y aquí es donde entra a tallar la licencia de conducir.

Aquí el listado de documentos que serán válidos para poder registrarse como votante en Florida:

Licencia de conducir de Florida.

Tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de débito o crédito.

Tarjeta de identificación de salud para veteranos emitida por el Departamento de Asuntos de Veteranos.

Licencia para portar armas.

Tarjeta de identificación de empleado emitida por cualquier rama, departamento o agencia del gobierno federal, el estado, un condado o un municipio.

Si no se tienen, se corre el riesgo de ser eliminado del padrón o de que se rechace su solicitud de registro. Esto significa que ya no bastará, en muchos casos, con marcar la casilla de “soy ciudadano” en un formulario: habrá que respaldarlo documentalmente o estar preparado para hacerlo si el estado lo exige.

Las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

El impacto de ley HB 991 en votantes de Florida

Si bien la medida entrará en vigor a partir de 2027, es crucial que desde ahora los latinos en Florida entiendan qué documentos serán válidos y cómo prepararse para no perder su derecho al voto en las próximas elecciones estatales y federales ya que se debe demostrar ciudadanía de manera explícita.

Organizaciones de derechos civiles advierten que la HB-991 puede terminar privando del voto a ciudadanos elegibles si no tienen a la mano sus documentos, si sus datos en el DMV están desactualizados o si hay errores en las bases oficiales, algo que suele afectar de manera desproporcionada a minorías y a quienes cambiaron de nombre o dirección. Además, grupos proinmigrantes han demandado la ley en cortes federales, alegando que crea barreras innecesarias al voto y que podría usarse para intimidar a electores de origen extranjero, incluso cuando su ciudadanía es perfectamente válida.

¿Nueva ley HB 991 afectará elecciones de noviembre de 2026?

La respuesta es NO, ya que la mayoría de aspectos de la ley firmada por Ron DeSantis en Florida entrará en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que no tendrán influencia en las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre de 2026.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!