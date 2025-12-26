Una vez que se termina la celebración de Navidad en Estados Unidos , la mayoría de sus ciudadanos se preguntan cuál es el destino correcto para su árbol natural . En este país, existen normas específicas y programas locales para gestionar estos residuos. En caso quieras reciclar o deshacerte de este artículo, a continuación te enseñaré cómo hacerlo correctamente.

Aunque te parezca increíble, estos árboles de Navidad naturales son biodegradables y pueden reutilizarse en otras áreas que benefician a personas e incluso animales, según lo explicado por la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

Los árboles naturales pueden ser reutilizados por las organizaciones recicladoras. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué hacer si quiero desechar mi árbol de Navidad

Si quieres ejecutar esta acción, te recomiendo que consultes con tu departamento de residuos local. Cuando lo realices, recibirás horarios de recogida de árboles y cómo desecharlos de manera correcta. También puedes optar por llevarlo a los eventos que organiza tu municipio.

Existen personas que toman la decisión rápida de quemar su árbol de Navidad en chimeneas o estufas de leña. En caso quieres seguir esta práctica, no sería lo ideal, ya que te expones a un riesgo de incendio por las sustancias químicas que presenta este artículo.

Es importante que deseches correctamente tu árbol de Navidad para que sea más fácil cuando lo recojan. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué hacer si quiere reciclar mi árbol de Navidad

Este sería el método que te recomiendo totalmente, ya que existen múltiples opciones: dejarlo en la acera para que lo recojan o llevarlo a un centro de reciclaje. De esa manera, diversas asociaciones podrán aprovecharlo y sacar un beneficio colectivo.

Por ejemplo, la Asociación Nacional de Árboles de Navidad indica que estos árboles naturales pueden ser usados como barreras contra la erosión del suelo, lo que impide que los materiales se desgasten.

Un claro ejemplo es Luisiana, ya que sus autoridades los aprovechan como una herramienta ecológica para combatir la erosión costera. Gracias a que sus ramas y hojas funcionan como un dique natural, son capaces de retener los sedimentos en su sitio y reducen la pérdida de humedad.

Los animales también serían beneficiados en caso se reciclen estos árboles de Navidad naturales, pues se crearían comedores para peces y pájaros. Como notarás, estos artículos se pueden sacar provecho.

