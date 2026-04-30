Estacionar en un espacio reservado para personas con discapacidad en California no es un simple descuido: es una infracción seria que puede salir muy cara. Aunque muchas personas lo hacen “por unos minutos”, la ley estatal es clara y aplica sanciones estrictas incluso si el conductor no abandona el vehículo.

¿Qué dice la ley en California sobre los espacios para personas con discapacidad?

Según el Código de Vehículos de California (Sección 22507.8), solo pueden usar estos espacios los vehículos que cuenten con un permiso válido para personas con discapacidad. Esto incluye:

Placas especiales emitidas por el estado

Permisos temporales o permanentes (placards) visibles en el vehículo

Además, el permiso debe pertenecer a la persona con discapacidad que viaja en el vehículo, ya sea como conductor o pasajero. Usarlo sin que esa persona esté presente también es ilegal.

En California, la ley protege estos espacios y sanciona su uso indebido incluso por pocos minutos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué pasa en California si estacionas sin permiso en un espacio para personas con discapacidad?

Si ocupas uno de estos espacios sin autorización, cometes una infracción que puede implicar:

Una multa elevada

Posibles cargos adicionales si hay abuso del permiso

En algunos casos, remolque del vehículo

Incluso detenerte momentáneamente o “solo recoger algo” puede ser motivo de sanción.

¿De cuánto es la multa en California por estacionar sin permiso en un espacio para personas con discapacidad?

Las multas por esta infracción en California suelen superar los 400 dólares, pero con recargos y tarifas administrativas pueden elevarse fácilmente a más de 600 dólares, dependiendo del condado. Según Univision, en ciudades como San Francisco, la sanción puede ser de hasta 935 dólares.

En situaciones más graves, como el uso indebido de un permiso de discapacidad, las sanciones pueden incluir multas mayores e incluso consecuencias legales adicionales.

En California, usar un placard de discapacidad sin autorización puede generarte multas elevadas y sanciones legales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Me pueden prestar en California el cartel para usar un espacio para personas con discapacidad?

No. El DMV indica claramente que el permiso de estacionamiento para personas con discapacidad es de uso exclusivo del solicitante.

Según esta entidad, no está permitido:

Prestar el permiso a otra persona

Utilizar el permiso que pertenece a alguien más

Falsificar la firma de un profesional de la salud

Tener o mostrar un permiso o una placa falsificada

Proporcionar información falsa para obtener el permiso o la placa

Modificar o alterar el permiso o la placa

Hacer un uso indebido del permiso o de la placa

Respetar estas normas no solo evita multas, también es una forma de considerar a quienes dependen de estos espacios en su vida diaria.

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