En esta temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos, la mayoría de los contribuyentes ya cumplió con presentar sus declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) antes de la fecha límite del 15 de abril. Sin embargo, aún hay personas que no lo han hecho, entre ellas migrantes que generan ingresos dentro del país. A pocas horas del vencimiento, crece la preocupación sobre qué ocurre si no se cumple con esta obligación. Y es que, sin importar el estatus migratorio, quienes perciben ingresos deben declarar taxes, por lo que expertos advierten que ignorar este requisito puede traer consecuencias económicas que aumentan con el tiempo.

Qué pasa con los migrantes que no declaren taxes este 15 de abril

Al igual que cualquier otro contribuyente, los migrantes en Estados Unidos están obligados a presentar su declaración de impuestos. El calendario del IRS fijó este miércoles 15 de abril como fecha límite, aunque existe la posibilidad de solicitar una prórroga para presentar los documentos.

El IRS advierte sobre multas si no se presentan los taxes a tiempo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

En los últimos meses, especialistas han detectado en redes sociales una tendencia de algunas personas que consideran no pagar impuestos como forma de protesta. Sin embargo, los expertos coinciden en que esta decisión no es recomendable, ya que puede derivar en sanciones significativas.

Por ejemplo, la multa por no pagar los impuestos es del 0,5% del monto adeudado y puede aumentar hasta un 25% con el paso del tiempo. A esto se suma una sanción del 5% por no presentar la declaración, que también puede escalar hasta el 25%. Además, el IRS aplica un interés aproximado del 7% sobre estas deudas, lo que hace que el monto crezca progresivamente.

“Independientemente de la cantidad que debas, eso se irá acumulando”, advirtió Minnie Sage, directora de programas de Tax-Aid.

Las acciones del IRS si no se presentan los taxes

Cuando una persona no presenta su declaración durante un periodo prolongado, el IRS puede tomar medidas adicionales. Una de ellas es elaborar una declaración en nombre del contribuyente, basándose en información de ingresos reportada en años anteriores.

No obstante, esta alternativa no suele ser favorable. La agencia puede clasificar automáticamente al contribuyente como soltero y aplicar únicamente la deducción estándar, lo que podría resultar en un mayor monto a pagar.

Además, este proceso no ocurre de inmediato y puede tardar varios años. Durante ese tiempo, las multas e intereses continúan acumulándose, aumentando la deuda total.

El IRS puede aplicar sanciones e intereses a quienes incumplan la declaración. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuándo el IRS puede embargar bienes?

En situaciones más graves, el gobierno puede iniciar un proceso de cobro para recuperar los impuestos adeudados. Esto puede incluir un gravamen, que representa un derecho legal sobre los bienes o activos financieros del contribuyente, o incluso un embargo.

El embargo permite al IRS confiscar propiedades o activos para cubrir la deuda pendiente. Antes de llegar a este punto, la persona recibe una notificación de intención de embargo y, por lo general, dispone de 30 días para establecer un acuerdo de pago. Si no responde, la agencia puede proceder con la incautación.

Por otro lado, quienes solicitaron una prórroga automática de seis meses deben recordar que esta extensión aplica solo para presentar la declaración, no para pagar los impuestos. Si no se cumple con el pago en la fecha original, también pueden generarse sanciones.

Qué hacer si no declaraste a tiempo

Si una persona no logró presentar su declaración antes del 15 de abril, aún puede hacerlo posteriormente. El IRS indica que la declaración vencida debe presentarse de la misma manera que una regular.

Para quienes necesiten ayuda, la agencia dispone de líneas telefónicas como el 800-829-1040 o el 800-829-4059. También es posible solicitar información sobre ingresos mediante el Formulario 4506-T o contactar directamente al empleador.

Una vez presentada correctamente, el procesamiento de una declaración atrasada puede tardar alrededor de seis semanas. Actuar lo antes posible puede ayudar a reducir el impacto de multas e intereses acumulados.

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