California vuelve a colocarse bajo vigilancia meteorológica luego de dos días de intensas lluvias y nevadas en el norte del estado que dejaron carreteras cerradas, retrasos prolongados y acumulaciones significativas en zonas montañosas. Aunque este miércoles ofrecerá un leve respiro en comparación con el impacto previo, las autoridades y equipos meteorológicos advierten que el panorama sigue siendo inestable. Las condiciones todavía podrían afectar actividades al aire libre y complicar los desplazamientos, especialmente en áreas elevadas. Y lo más importante: un nuevo sistema ya está en camino, lo que prolongará el escenario de alertas en distintas regiones del estado.

El equipo meteorológico de KCRA 3 declaró “Impact Day” para este miércoles, una categoría que utilizan cuando las condiciones pueden alterar viajes y rutinas diarias. La combinación de nieve persistente en la Sierra y lluvias intermitentes en el Valle mantiene la atención puesta en las próximas horas.

Nevada intensa en la Sierra

Las nevadas han sido lo suficientemente fuertes como para mantener cerradas varias autopistas que conectan con la Sierra. Aunque la acumulación disminuirá temporalmente, las vías ubicadas por encima de los 4,000 pies seguirán presentando condiciones difíciles.

Para este miércoles:

Se esperan nevadas intermitentes sobre los 3,000 pies.

Continuarán los controles de cadenas.

Persistirán retrasos, aunque menos severos que el martes.

El jueves temprano la situación volverá a intensificarse. El nivel de nieve descenderá hasta los 1,000 pies, lo que ampliará considerablemente el área impactada.

Entre las localidades que podrían ver acumulación, principalmente sobre césped y superficies no pavimentadas, se encuentran:

Auburn

Cameron Park

Grass Valley

Sonora

Groveland

A partir de los 2,500 pies la nieve sí podría adherirse al pavimento. Las zonas entre 3,000 y 4,000 pies podrían acumular entre 3 y 8 pulgadas adicionales solo el jueves, mientras que áreas por encima de los 5,000 pies podrían recibir hasta un pie más de nieve.

Las alertas en California se concentran en la Sierra, el Valle y el área de Sacramento.

Lluvias fuertes

Las lluvias han sido notables en el Valle y en las comunidades de las estribaciones. En algunos sectores del Valle se registraron casi tres pulgadas de lluvia, con cifras incluso mayores en zonas elevadas.

Este miércoles traerá una pausa parcial:

Condiciones mayormente secas durante gran parte del día.

Chubascos aislados hacia el final de la mañana y tarde.

Posibilidad de breves aguaceros intensos o incluso granizo pequeño.

Sin embargo, el jueves por la mañana la lluvia volverá a generalizarse. La mayoría de las áreas podría recibir alrededor de un cuarto de pulgada adicional, con precipitaciones disminuyendo hacia la noche.

Aviso por fuertes vientos

El viento también forma parte del panorama. Aunque este miércoles será más moderado, el jueves volverá a intensificarse con la llegada del siguiente sistema.

La oficina del National Weather Service en Sacramento emitió un Wind Advisory vigente hasta la noche del jueves para el Valle de Sacramento.

En particular, el San Joaquin Valley podría registrar ráfagas cercanas a las 40 millas por hora, especialmente al sur de la I-80 y al este de la I-5.

Aunque no se espera daño estructural significativo, ráfagas de esa intensidad pueden:

Volcar muebles de patio.

Desplazar contenedores de basura.

Derribar decoración ligera.

El clima en California mejoraría recién hacia el fin de semana.

¿Cuándo mejora el tiempo en California?

La buena noticia es que, después del paso del sistema del jueves, el viernes y sábado se anticipan secos en gran parte de la región afectada. Esto permitirá labores de limpieza, reapertura de carreteras y recuperación tras varios días de condiciones adversas.

Pero por ahora, California sigue bajo un patrón activo, con nieve en cotas bajas, lluvias intermitentes y ráfagas de viento que obligan a mantener precaución, especialmente en viajes hacia la Sierra y en trayectos por el Valle.

