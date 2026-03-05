¿Perdiste tu trabajo y no tienes dinero para cubrir todos tus gastos? Tranquilo, existe un programa que ofrece ayuda económica temporal para quienes pasan por esta situación y necesitan tiempo para reponerse. Se trata del seguro de desempleo, un beneficio que puede ayudarte a pagar lo básico mientras buscas una nueva oportunidad laboral y te organizas mejor. En esta nota conocerás qué es, cómo funciona y cuáles son los requisitos para postular sin problemas; así que presta mucha atención.

¿QUÉ ES EL SEGURO DE DESEMPLEO?

El seguro de desempleo es un programa que forma parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), que brinda beneficios a quienes perdieron sus trabajos por causas ajenas a su voluntad y cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad.

Este seguro es un programa conjunto entre el gobierno federal y los estados. Cada estado administra su propio seguro de desempleo, pero todos siguen las mismas reglas básicas fijadas por la ley federal.

El desempleo es una de las situaciones que más puede afectar el cerebro de los hombres de acuerdo a una reciente investigación. (Foto: vadimguzhva/iStock)

¿CÓMO FUNCIONA EL SEGURO DE DESEMPLEO?

El seguro de desempleo funciona como una ayuda económica temporal para personas que perdieron su trabajo de manera involuntaria mientras buscan uno nuevo. La lógica general es: tú (y/o tu empleador) has aportado mientras trabajabas y, al quedarte sin trabajo, puedes acceder a un beneficio por un tiempo limitado si cumples ciertos requisitos.

¿CÓMO SÉ SI SOY ELEGIBLE?

Perdiste tu empleo por causas ajenas a tu voluntad.

Ganabas un salario mínimo determinado durante un periodo específico antes de quedarte sin empleo.

Trabajaste de manera constante durante los últimos 12 a 24 meses.

Estás disponible y buscando activamente un nuevo empleo.

Cumples con otras reglas establecidas por el estado donde trabajaste

TEN PRESENTE: cada estado define sus propios criterios sobre salarios mínimos requeridos, tiempo trabajado y otros aspectos de elegibilidad.

En resumen, serás elegible para el seguro de desempleo en Estados Unidos si:

Estás desempleado por causas ajenas a tu voluntad. En la mayoría de los estados, esto significa que debes haber dejado tu último empleo por falta de trabajo disponible.

En la mayoría de los estados, esto significa que debes haber dejado tu último empleo por falta de trabajo disponible. Cumplir con los requisitos laborales y salariales. Debes cumplir con los requisitos de tu estado en cuanto a los salarios ganados o el tiempo trabajado durante un período establecido, conocido como “período base”. (En la mayoría de los estados, este suele ser los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario completados antes de la fecha de presentación de su solicitud).

Debes cumplir con los requisitos de tu estado en cuanto a los salarios ganados o el tiempo trabajado durante un período establecido, conocido como “período base”. (En la mayoría de los estados, este suele ser los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario completados antes de la fecha de presentación de su solicitud). Cumples con los requisitos estatales adicionales. Encuentra detalles del programa de cada estado haciendo clic aquí.

Cada mes, cientos de empresas notifican despidos masivos al gobierno federal bajo la Ley WARN. (Foto: Getty Images)

¿CÓMO POSTULAR AL SEGURO DE DESEMPLEO?

Para recibir los beneficios del seguro de desempleo, debes presentar una solicitud ante el programa de seguro de desempleo del estado donde trabajaste. Dependiendo de la jurisdicción, las solicitudes pueden entregarse en persona, por teléfono o en línea. Entonces:

Debes comunicarte con el programa de seguro de desempleo de tu estado lo antes posible después de quedar desempleado.

Por lo general, debes presentar tu solicitud en el estado donde trabajaste. Ahora, si laboraste en un estado distinto al tuyo o en varios, la agencia estatal de seguro de desempleo de tu lugar de residencia puede proporcionarte información sobre cómo presentar tu solicitud en otros estados.

Al presentar una reclamación, te solicitarán ciertos datos, como direcciones y fechas de tu empleo anterior. Para evitar demoras en tu reclamación, asegúrate de proporcionar información completa y correcta.

Generalmente toma de dos a tres semanas después de presentar tu reclamo para recibir tu primer cheque de beneficio.

¿DÓNDE CONSULTAR LOS REQUISITOS QUE PIDE CADA ESTADO?

Como cada estado administra su propio programa, es probable que los requisitos puedan variar. Para evitar contratiempos, conocer las condiciones exactas y el proceso de solicitud ingresa al sitio web del Departamento de Trabajo de EEUU (o haciendo clic aquí de inmediato) y selecciona el estado correspondiente.

Vale precisar que en la web de DOL también encontrarás las oficinas estatales de cada estado: número de teléfono y sitio web.

La ola de despidos en Estados Unidos afecta a millones de ciudadanos (Foto: Diseñado por Freepik) / drazen_zigic

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!