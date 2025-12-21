El inicio del solsticio de invierno marca un punto de inflexión para Texas. Con la llegada de este evento astronómico, esta región se prepara para un cambio meteorológico que impactará durante las celebraciones en la semana de Navidad. A continuación, te revelaré qué clima se presenciará en los próximos días en el mencionado estado.

Te mencionaré que el solsticio inició este domingo 21 de diciembre en Estados Unidos, específicamente a las 9:03 a.m. (hora local). Por lo tanto, Texas y los demás estados que conforman el país presenciarán el día más corto y la noche más larga del presente año.

Es importante resaltarte que el invierno astronómico se define por la inclinación de la Tierra y la radiación solar, lo que demuestra ser totalmente diferente al invierno meteorológico, basado en ciclos de temperaturas mensuales. Por esa razón, el solsticio ocurre semanas después del inicio de la estación meteorológica.

El solsticio de invierno se hizo presente este domingo 21 de diciembre en el hemisferio norte. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué condiciones climáticas se prevén en Texas durante la semana de Navidad

Tras el paso de un frente frío el último sábado, se espera que este domingo 21 de diciembre las condiciones climáticas se mantengan dentro de los valores típicos de la temporada. Los termómetros alcanzarán una temperatura máxima cercana a los 50°F, bajo un cielo cubierto y vientos suaves.

En cuanto a los precipitaciones, los pronósticos señalan que no habrá acumulaciones significativas de agua durante la jornada. A pesar de ello, los expertos advierten que se registrarían lloviznas aisladas.

Para el lunes 22 de diciembre, un sistema de alta presión se establecerá sobre Texas, lo que ocasionará un incremento en los valores de los termómetros. Se prevén que las temperaturas oscilen entre los los 50° y 68°F. Esto significa que estará por encima de los valores habituales.

Dallas-Fort Worth es, probablemente, la ciudad que presentará una temperatura elevada durante la Navidad. (Crédito: AFP)

Todo indica que los residentes de esta región presenciarán una Navidad calurosa. Los pronósticos señalan que, si el termómetro alcanzará los 78°F en Dallas-Fort Worth para el 25 de diciembre, se posicionará oficialmente como la tercera festividad más cálida desde que se tiene registros.

A pesar de estas buenas condiciones climáticas, los meteorólogos anticipan cambios, lo que traerá un descenso en los vales hasta el cierre del próximo fin de semana.

