Tras el paso de la tormenta invernal Gianna en Estados Unidos muchos estados presentaron variaciones en sus valores térmicos, especialmente aquellos situados en la región sur del país. Texas fue uno de ellos, registrando temperaturas frías, un hecho que no es habitual en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’. Sin embargo, la calma llegará a sus habitantes, ya que los expertos en meteorología confirmaron un clima agradable para este fin de semana. En caso residas en alguna localidad de esta área, es importante que sepas cuáles serán los registros para este sábado 7 y domingo 8 de febrero.

Este buen tiempo ya se está registrando desde la mañana de este viernes 6 de febrero. Si bien en horas de la madrugada los valores térmicos bordearon los 40 °F, se espera un repunte rápido de los termómetros en horas de la tarde.

A partir de las 11 a.m. (hora local) de hoy, el registro climático superará los 65 °F y se irá incrementando ligeramente conforme pasen las horas, según información compartida por CBS News Texas .

Desde hoy, diversas ciudades de Texas están registrado cielos soleados en horas de la tarde. (Crédito: Freepik)

Se espera que en horas de la noche pase un frente frío, ocasionando que la temperatura en el Estado de la Estrella Solitaria descienda a 60 °F, pero este ‘ligero frío’ será breve, ya que volverá a ascender a los 70 °F para el domingo 8 de febrero.

Esta buen tendencia podrán experimentarla los habitantes de Dallas/Fort Worth y Austin, ya que ambas ciudades esperan un fin de semana soleado, con temperaturas que oscilan entre los 70 y 80 °F, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Por consecuente, este fin de semana es ideal para que realices actividades al aire libre o disfrutes plenamente del Super Bowl, ya que no existen alertas o avisos por mal tiempo.

La buena tendencia climática en Texas se extenderá hasta la próxima semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Se mantendrá este buen clima en Texas la próxima semana?

Para el medio CBS News Texas, el estado registrará temperaturas superiores al promedio cuando inicie esta nueva semana; es decir, los valores térmicos se situarán por encima de los 69 °F, con una sensación térmica cercanas a los 50 °F.

Eso sí, se prevé un ligera lluvia para el próximo martes 10 de febrero; por lo tanto, es importante tomar precauciones ante esta posible precipitación. También se pronosticó otra precipitación, pero dicho reporte puedes modificarse con el pasar de los días.

