El panorama laboral para los trabajadores de la construcción en Texas está experimentando un cambio significativo que impactará durante el proceso de obtención o renovación de credenciales de trabajo. Sucede que las autoridades implementarán la medida de exigir la verificación del estatus legal para otorgar licencias profesionales en el sector. Si no quieres poner en riesgo tu empleo en este país, te invito a leer esta nota, ya que de esa manera te revelaré qué documentación es esencial para que cumplas con esta nueva normativa.

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Esta nueva legislación entrará en vigor desde el 1 de mayo, lo cual ha puesto en alerta a aquellos que trabajan en sectores de construcción, ya que, de no cumplir con lo estipulado en la normativa, son altas las probabilidades que pierdan su puesto de trabajo.

La iniciativa será obligatoria tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros; sin embargo, lo perjudicados en su totalidad serán aquellos inmigrantes indocumentados, ya que se les rechazará las licencias profesionales .

El sector de la construcción no sería el único en acatar esta próxima normativa, ya que los electricistas, cosmetólogos, contadores, barberos, criaderos de perros, entre otros oficios, deberán acatar lo solicitado por el estado.

Los contadores también tendrán que demostrar su estancia legal para obtener una licencia profesional en Texas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Es importante señalarte que existen dos modalidades para efectuar el trámite: mediante el número de Seguro Social o presentando un documento oficial que acredite la presencia legal en los Estados Unidos.

Qué documentos son aceptados por Texas para demostrar estatus legal en licencias profesionales

De acuerdo a la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), existen documentos autorizados que podrían validar el estatus legal de aquella persona que necesite obtener licencias profesionales; son los siguientes:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumplan con los requisitos de Real ID.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de identificación militar del país.

Licencia de armas de fuego expedida por el Departamento de Seguridad Pública Estatal.

Documento de identificación o relacionado con la inmigración emitido por el DHS, USCIS o DOS (certificado de naturalización, Green Card, visa de inmigrante o documentación de autorización de empleo).

El pasaporte estadounidense es un documento aceptado para obtener las licencias profesionales en Texas. (Crédito: Diseñado por Freepik})

También es posible que demostrar estadía legal en EE.UU. enseñando una licencia de conducir de estos estados: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, West Virginia, Wisconsin o Wyoming .

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