Las recientes tormentas invernales que azotaron Estados Unidos han obligado a miles de residentes del país norteamericano a retirar la nieve de las entradas de sus hogares. Sin embargo, pese a que esta es una actividad aparentemente rutinaria, los expertos advierten que podría traer consigo riesgos mortales. Por lo tanto, se han establecido umbrales de edad críticos para evitar tragedias que se puedan lamentar más tarde. ¿Quieres saber cómo identificar los síntomas de alerta y otros detalles al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que si bien los cardiólogos coinciden en que no existe un límite de edad universal, sí hay umbrales críticos que todos deberían conocer.

En declaraciones para Prevention, el doctor Mark Conroy, médico de emergencias del Ohio State University Wexner Medical Center, por ejemplo, recomienda “estar especialmente consciente de los riesgos de palear nieve cuando se alcanzan los 40 años”.

“Si bien no hay una edad definida, es importante tener en cuenta las condiciones subyacentes así como la salud general (...) A menudo comento con los pacientes que los 45 años es típicamente la edad mágica para un mayor riesgo de enfermedades cardíacas”, explicó Conroy.

No obstante, otros especialistas son aún más cautelosos. La doctora Sawalla Guseh, especialista en cardiología deportiva del Massachusetts General Hospital, le dijo a Boston.com que el riesgo relacionado con la edad “comienza a crecer tan temprano como a los 35 años, con un salto mucho mayor que ocurre alrededor de los 55 a 60 años”.

Por otro lado, el cardiólogo Barry Franklin, director de cardiología preventiva en Corewell Health East y profesor de medicina interna en Oakland University, fue tajante ante la BBC: recomienda que cualquier persona mayor de 55 años evite palear nieve.

“Las personas que corren mayor riesgo son aquellas que son habitualmente sedentarias con enfermedad coronaria conocida o sospechada, que salen una vez al año a limpiar la nieve”, advirtió Franklin, agregando que fumar y tener sobrepeso incrementan el riesgo.

¿POR QUÉ PALEAR NIEVE ES TAN PELIGROSO PARA EL CORAZÓN?

La combinación de factores que convergen al palear nieve crea lo que Franklin denomina “la tormenta perfecta” de estresores cardiovasculares.

Asimismo, según información de CBS News, las temperaturas frías agravan el problema: el aire gélido constriñe los vasos sanguíneos, incluidos los que alimentan el corazón, lo que eleva la presión arterial y reduce el suministro de oxígeno.

“Tienes un problema dual: estás aumentando la demanda de oxígeno debido a la carga de trabajo, y estás reduciendo el suministro debido a la constricción de los vasos sanguíneos en el frío”, le explicó el doctor Christopher Kramer, cardiólogo de University of Virginia Health y presidente del American College of Cardiology, al referido medio.

¿QUIÉNES ESTÁN EN MAYOR RIESGO?

Los especialistas identifican varios grupos de alto riesgo que no deberían palear nieve:

Personas con enfermedad cardíaca conocida o sospechada.

Quienes han sufrido un ataque cardíaco previo.

Individuos sedentarios que no hacen ejercicio de forma regular.

Personas con factores de riesgo cardiovascular: diabetes, hipertensión, colesterol alto, tabaquismo u obesidad.

Adultos mayores de 45-55 años, según el cardiólogo consultado.

Quienes han tenido cirugía de bypass o angioplastia coronaria.

No lo olvides: si sientes algún signo de ataque cardíaco (dolor o presión en el pecho, mareos, palpitaciones irregulares, sudoración excesiva, dificultad para respirar, náuseas o dolor en el brazo), llama al 911 o dirígete a un departamento de emergencias.

Recuerda que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es fundamental mantenerse informado con fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en https://www.weather.gov/.

IMÁGENES DE ESTADOS UNIDOS EN PLENA TORMENTA INVERNAL

Una persona camina sobre el estanque Capitol Reflecting Pool, congelado, en el National Mall de Washington D. C., el 31 de enero del 2026 (Foto: Aaron Schwartz / AFP)

Una persona se desliza por el césped helado del West Lawn, en el complejo del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D. C., el 31 de enero del 2026 (Foto: Aaron Schwartz / AFP)

Una persona toma una foto con un teléfono móvil en el National Mall de Washington D. C., el 31 de enero del 2026 (Foto: Aaron Schwartz / AFP)

