El interés por formar parte de las agencias que administran y hacen cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos está en su punto más alto. USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) y ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han recibido un número récord de solicitudes para incorporarse a sus filas, reflejando la demanda de ciudadanos interesados en servir en la seguridad nacional y la inmigración.

Desde el lanzamiento de la campaña ‘Homeland Defender’ el 30 de septiembre, USCIS ha recibido más de 35,000 solicitudes, la mayor cifra registrada para un solo puesto en la historia de la agencia. Por su parte, ICE ha superado las 200,000 solicitudes, rompiendo el récord anterior de 150,000 reportado en septiembre. El objetivo de estas contrataciones es reforzar la aplicación de la ley migratoria federal y asegurar que quienes ingresan al país cumplan con la ley.

“Estas campañas están atrayendo a estadounidenses comprometidos a restaurar la integridad del sistema migratorio y defender nuestros valores. Estos candidatos no solo buscan un empleo, sino proteger nuestra nación”, afirmó Joseph Edlow, director de USCIS.

Los puestos ofrecidos por USCIS e ICE incluyen bonos de hasta $50,000 y opciones de trabajo remoto para ciertos cargos. | Crédito: Flickr ICE

Los nuevos puestos en USCIS y ICE incluyen responsabilidades clave: entrevistar solicitantes de beneficios migratorios, revisar solicitudes y detectar fraudes o personas inelegibles bajo la ley federal. ICE también enfoca su trabajo en la deportación de criminales como asesinos, pandilleros, pedófilos, terroristas y violadores, mientras USCIS prioriza la identificación de fraude migratorio, incluyendo fraudes matrimoniales, de visas y sobreestadía.

Beneficios y atractivos de los puestos:

Bonos de contratación de hasta $50,000 .

. Programas de pago y condonación de préstamos estudiantiles.

LEAP del 25% para agentes de Homeland Security Investigations.

para agentes de Homeland Security Investigations. Pago de horas extra para oficiales de deportación de ICE.

Beneficios de jubilación mejorados.

Opciones de trabajo remoto y ubicaciones flexibles.

Proceso acelerado de contratación para puestos de nivel inicial sin título universitario.

Además, USCIS ha implementado medidas bajo la administración Trump para mejorar la seguridad y eficiencia, incluyendo la verificación del estatus migratorio en 26 estados mediante el programa SAVE, y la eliminación de políticas de la administración anterior que facilitaban la extensión automática de autorizaciones de trabajo o pagos electrónicos obligatorios. La agencia busca reducir la burocracia y contratar patriotas dedicados a proteger al país de actores criminales o terroristas.

La demanda por trabajar en migración crece rápidamente, y USCIS e ICE continúan incorporando nuevos empleados a sus equipos. | Crédito: EFE

El récord histórico de solicitudes refleja tanto la demanda ciudadana de empleo en migración como la importancia que estas agencias le dan a fortalecer la seguridad nacional, garantizando que el sistema de inmigración funcione de manera más eficiente y segura para todos los estadounidenses.

