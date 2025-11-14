Ante las políticas migratorias impuestas por el actual gobierno de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está siendo más riguroso en la revisión de cualquier trámite realizado por los migrantes. Recientemente, la agencia ha revelado cuál es el error que ocasionaría que dicho proceso quede anulado.

Actualmente, USCIS proporciona la facilidad a los solicitantes de descargar y presentar cualquier tipo de formulario por correo. Lo crucial es que dicho documento deba contener una información precisa y clara para que sea aceptado.

Ahora, ¿cuál es ‘detalle’ que ocasionaría la anulación del formulario? Según lo expuesto por esta agencia, si escribirás tus respuestas a mano, es sumamente importante que utilices tinta negra. Queda totalmente prohibido usar otro color, como rojo, azul o verde.

Este simple error ocasionaría que tu solicitud quede rechazada y esperes más tiempo para realizar un nuevo trámite. Aunque parezca increíble, este detalle suele ser importante para facilitar en la lectura del formulario que será escaneada.

Es necesario rellenar cualquier formulario con tinta negra, según lo señalado por USCIS. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Otros consejos para presentar formularios por correo a USCIS

No debes utilizar marcadores, líquido corrector ni cinta correctora, ya que tu solicitud será escaneado en blanco y negro y en escala de grises que permitirá leer correctamente la información que está resaltada.

Completa la información en su totalidad, a menos que se te indique omitir algunos campos. En caso de no hacerlo, se rechazará tu solicitud por falta de información.

Firma el formulario en el espacio solicitado. Cualquier tipo de solicitud hacia USCIS debe llevar tu firma.

Paga las tasas correctas.

USCIS está siendo más riguroso durante la revisión de los trámites. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Estos son los beneficios de presentar un formulario en línea

Según lo indicado por esta agencia, presentar un formulario en línea es mejor que enviar un formulario impreso por correo postal, ya que los solicitantes pueden:

Introducir su información utilizando un teléfono, una tableta o una computadora.

Guardar un borrador de su solicitud y continuarla cuando lo desee, a su propio ritmo.

Recibir indicaciones claras mientras completa el formulario.

Evitar errores comunes, como olvidar firmar su formulario antes de enviarlo.

Realizar el pago de la tarifa de presentación de manera sencilla y segura.

Obtener confirmación de que su formulario ha sido recibido a través de su cuenta en línea.