Moverse por las carreteras de Miami y Orlando parece una actividad cotidiana, pero para muchos migrantes puede convertirse en un momento de tensión si aparecen controles de tránsito. Aunque la mayoría de estos retenes son rutinarios, en algunas ocasiones los agentes locales pueden remitir la situación a oficiales del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas). Por eso, contar con los documentos correctos no es solo una recomendación: es una medida de protección.

Documentos necesarios para viajar por Miami y Orlando: qué deben presentar los migrantes

En una entrevista con Telemundo, la abogada especializada Rocío Becerril fue clara: la primera clave es mantener la calma y conocer los derechos constitucionales. Luego viene lo práctico: mostrar una licencia de conducir válida en Florida, ya que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv) solo reconoce las licencias que cumplen con la ley estatal. Esto significa que no son válidas las licencias otorgadas en estados que las emiten para personas sin estatus legal.

Después de la licencia, llega lo más importante: llevar documentos que acrediten presencia legal o trámites migratorios en curso. Entre ellos, la abogada menciona:

Tarjeta de residencia permanente (green card).

Recibos de aprobación de solicitudes DACA.

Parole humanitario.

Aprobación de asilo.

Recibo de aprobación del TPS.

Permiso de trabajo.

Permiso de trabajo de DACA, TPS, asilo o visa U.

Recibo de aprobación de la visa U.

Visa de estudiante.

Visa de turista.

Recibo de aprobación de VAWA.

Citación para una audiencia de deportación.

Llevar estos papeles a la mano puede ayudar a evitar malentendidos y reducir el riesgo de que el control termine escalando a una revisión migratoria con ICE.

Mantener tus papeles migratorios a mano reduce riesgos en caso de que aparezca ICE. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Estados donde las licencias para indocumentados NO son válidas en Florida

Mientras Florida mantiene reglas estrictas, otros estados considerados santuarios sí permiten que personas sin estatus migratorio obtengan licencia. Sin embargo, ninguna de estas licencias es válida para manejar en Miami u Orlando. Entre los estados que las otorgan están:

Nueva Jersey, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington DC.

Para quienes se mudan o visitan Florida, este detalle es crucial: manejar con una de estas licencias puede considerarse infracción y activar la intervención de ICE en un control de tránsito.

Multas por conducir sin licencia válida en Miami y Orlando

El Estatuto de Florida 322.03 es contundente: conducir sin una licencia válida o con una que haya expirado por más de seis meses es un delito.Las sanciones escalan con la reincidencia:

Primera condena: delito menor de segundo grado.

delito menor de segundo grado. Segunda condena: delito menor de primer grado.

delito menor de primer grado. Reincidencias adicionales: el juez puede imponer hasta diez días de cárcel obligatoria.

Es decir, no se trata solo de una multa: puede haber antecedentes penales y tiempo en custodia.

Conducir sin licencia válida en Florida puede escalar rápidamente a un problema con ICE. | Crédito: AFP

¿Se puede manejar con una licencia extranjera en Miami y Orlando?

Sí, pero solo bajo ciertas condiciones. Según Flhsmv, los visitantes pueden conducir en Florida si:

Tienen una licencia de conducir válida emitida por su país de residencia. El documento está a su nombre y cumple con el formato reconocido por el estado.

Para turistas o personas que planean alquilar un auto, se recomienda verificar primero con la empresa de alquiler. Las compañías, según las autoridades, siguen aceptando licencias válidas de otros países, sin cambios en sus políticas.

