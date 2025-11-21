Si los residentes de Estados Unidos imaginaron que el invierno ya llegó, esto no sería totalmente cierto. De acuerdo a los últimos pronósticos de los meteorólogos, se espera que el vórtice polar este presente en este país en las próximas semanas, trayendo consigo mismo cambios en el clima. ¿De qué trata realmente? En los siguientes párrafos te brindaré información.

Esto ha provocado cierta preocupación en algunas comunidades de Estados Unidos, las cuales están registrando temperaturas cálidas a solo seis días del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) .

Qué es el vórtice polar

Según lo explicado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se refiere a una extensa área de baja presión y aire extremadamente frío que está rodeando a ambos polos terrestres (Ártico y Antártico). Este fenómeno se suele intensificar en la presencia del invierno y está asociado con grandes irrupciones de aire árticos en Estados Unidos.

En épocas del invierno en EE.UU., el vórtice polar se expande y envía aire frío hacia el sur. (Crédito: NWS / NOAA)

Para entender mejor el término ‘vórtice’, se relaciona al flujo de aire que gira en sentido contrario y ayuda a que el aire frío se mantenga cerca de la región polar. La más reciente se produjo en 2014.

Jeff Kiehl, científico principal del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, estima que el vórtice polar ha estado presente “durante los últimos 4,500 millones de años”. Es más, se considera que este término apareció por primera vez en 1853.

¿Afectará el vórtice polar al clima en EE.UU.?

Para NWS, no tiene por qué generar preocupación entre los ciudadanos estadounidenses, ya que solo se puede registrar descensos en las temperaturas cuando el vórtice polar se expande. Esto ocasionaría que el aire ártico se traslade hacia el sur de este país.

Según meteorólogos, dependerá la magnitud del vórtice polar, que no suele afectar a los ciudadanos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por su parte, el meteorólogo Jonathan Erdman precisó a USA Today que dependerá cuán fuerte sea. Por suponer si este fenómeno tiene una gran magnitud, más suave será el invierno en este país, debido a que el vórtice polar dificulta que el aire frío ingrese en América del Norte.