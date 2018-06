Brasil vs. Suiza: Tite culpó a los “nervios” por el empate de la Canarinha

El seleccionador del combinado brasileño, Tite, culpó a los "nervios" por el empate 1-1 de su equipo contra Suiza en el debut en el Mundial de Rusia 2018, donde buscan el hexacampeonato.

La Canarinha se adelantó en el minuto 20 gracias a un disparo desde fuera del área del volante ofensivo del Barcelona, Philippe Coutinho, nuetralizado en el 50 por un cabezazo de Steven Zuber.

Tite dando indicaciones a Philippe Coutinho. (Foto: Reuters)

"No estoy contento con este resultado. Nuestro final no fue bueno. Tuvimos 20 oportunidades, pero demasiados disparos no fueron a portería. Deberíamos haber hecho que su portero trabajase más duro", explicó.

"Lo atribuyo al estrés, a los nervios del primer partido", dijo.

La presión recae ahora sobre los brasileños, que el viernes se enfrentan a Costa Rica en la segunda fecha tras cosechar un empate inesperado.

"Hasta el gol de ellos estaba satisfecho. Nos movíamos bien. Luego aumentaron su juego, y nos llevó 10 minutos recuperar nuestro ritmo. Pero una vez más, nuestro final no fue bueno", criticó Tite de su equipo.

(Fuente: AFP)