En un 6 de abril, pero de 1994, es derribado el avión en el que viajaban los presidentes de Burundi, Ciprien Ntaryamira, y de Ruanda, Juvenal Habyarimana, en un atentado que desencadenó el genocidio de Ruanda, en el que 800.000 tutsis y hutus moderados murieron en solo cien días.

OTRAS EFEMÉRIDES

1320.- Proclamada la Declaración de Arbroath, por la que Escocia se independiza de Inglaterra.

1814.- Proclamación del rey Luis XVIII de Francia.

1830.- Joseph Smith funda en Nueva York la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Ultimo Día, más conocida como Iglesia mormona.

1896.- Se inauguran en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna.

1909.- El explorador estadounidense Robert Edwin Peary llega al Polo Norte.

1914.- Firma de un tratado entre Colombia y EE.UU. por el que se restablecen relaciones diplomáticas entre ambos países.

1917.- Estados Unidos declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial.

1936.- Un huracán causa en el estado de Misisipi (EE.UU.) 429 muertos y 1.727 heridos.

1938.- El químico Roy J. Plunkett descubre el teflón en un laboratorio de la empresa DuPont en Texas (Estados Unidos).

1943.- Se publica en Francia la primera edición de “El principito” de Saint-Exupéry.

1959.- Levantamiento Armado de Cerro Tute en Santa Fe de Veraguas (Panamá). Veinte jóvenes revolucionarios se enfrentan a la Guardia Nacional para derrocar a Omar Torrijos.

1965.- Lanzado el Early Bird, primer satélite comercial de comunicaciones.

1983.- Asesinada en Nicaragua la Comandante Ana María, guerrillera salvadoreña fundadora del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

1987.- El Papa Juan Pablo II llega a Buenos Aires en visita de seis días por las principales ciudades argentinas.

1991.- Guerra del Golfo Pérsico: Irak acepta la resolución 687 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre alto el fuego.

1992.- Comienza la guerra civil en Bosnia-Herzegovina.

1998.- Francia y Gran Bretaña ratifican el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares.

2005.- Los dos bandos enfrentados en el conflicto bélico de Costa de Marfil acuerdan el final de la guerra.

.- El líder kurdo Yalal Talabani es elegido presidente de Irak.

2009.- Más de 300 víctimas mortales tras el terremoto de 5,8 de magnitud en la escala de Richter que azotó la región italiana de Los Abruzos (centro del país).

2011.- Bob Dylan debuta en China con 69 años sin entonar sus himnos políticos más famosos, “The times they are a-changing” y “Blowing in the wind”.

2014.- Luis Guillermo Solís, presidente electo de Costa Rica.

2020.- El Departamento de Estado de EE.UU. anuncia la designación del Movimiento Imperial Ruso como organización terrorista global, la primera vez que incluye en esta categoría a un grupo supremacista blanco.

2022.- El Supremo de Honduras ratifica la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández, requerido por narcotráfico y uso de armas

NACIMIENTOS

1483.- Rafael, pintor y arquitecto italiano.

1928.- James Watson, bioquímico estadounidense, Nobel de Medicina 1962.

1929.- André Previn, músico alemán nacionalizado estadounidense.

1963.- Rafael Correa, político ecuatoriano.

1965.- Juan Mayorga, dramaturgo español.

DEFUNCIONES

1520.- Rafael, pintor italiano.

1528.- Alberto Durero, pintor y grabador alemán.

1835.- José Agustín Caballero, dirigente independentista cubano.

1838.- José Bonifacio de Andrada, prócer de la independencia brasileña.

1971.- Igor Stravinsky, compositor estadounidense nacido en Rusia.

1992.- Isaac Asimov, científico estadounidense de origen soviético.

2005.- Príncipe Rainiero de Mónaco.

2014.- Mickey Rooney, actor estadounidense.

2020.- Radomir Antic, futbolista y entrenador serbio.