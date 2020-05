Siete jóvenes peruanos se encuentran varados desde este martes en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, luego de ser desalojados del hotel donde se encontraban, debido a que los representantes del consulado peruano en ese estado decidieron dejar de apoyarlos.

Pierre Florian, un joven estudiante de 19 años, denunció de manera publica a través de sus redes sociales la falta de apoyo por parte de la instancia diplomática y explicó cómo fue desalojado junto a otros seis jóvenes peruanos del hotel donde se encontraban cumpliendo la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Hoy me di cuenta que en mi saldo bancario era de 10 dólares, fue entonces que bajé de mi habitación para conversar en el lobby con los del hotel y les expliqué mi situación. El encargado me dijo que si había conversado con los del consulado. Yo me acerqué a la persona encargada de velar por nosotros en el hotel y su respuesta fue: ‘ustedes no son mi responsabilidad, porque no son parte de mi jurisdicción’”, contó Florian a El Comercio.

Debido a la respuesta del representante del consulado, los encargados del hotel pidieron a Florian junto a sus compañeros que abandonen el hotel. “El agente de seguridad nos dijo: ‘chicos los siento, pero por órdenes del hotel tienen que retirarse’. Fue en ese instante que una joven trabajadora del hotel nos ayudó a trasladarnos al aeropuerto de Miami", agregó.

El joven peruano explicó que estuvo recibiendo ayuda por parte de la instancia peruana. “Nosotros estuvimos recibiendo el apoyo del consulado de Perú en Miami durante un mes. Sin embargo, nos sorprendió la respuesta por parte de los encargados”, dijo

Además, Florian también contó que durante las dos últimas semanas ha estado presentado un cuadro de influenza tipo de A y B por lo que pone en riesgo su salud en caso de contraer el COVID-19.

Cabe destacar que el joven de 19 años realizó su programa de Work and Travel en el estado de Vermont; sin embargo, con el apoyo del consulado de Perú en Boston -instancia peruana encargada en Vermont- agilizaron los papeles para que él pueda estar en Miami hasta que se regularice la situación.

Florian resaltó que al llegar a Miami tuvo que empadronarse para que lo tomaran en cuenta en algún vuelo humanitario, no obstante, los encargados le dijeron que su caso estaba en evaluación y le iban a avisar en los próximos días.

Pierre Florian con sus seis compañeros pasaran la noche en el aeropuerto de Miami a la espera de una respuesta por parte del consulado peruano.

Tratamos de comunicarnos con algún representante del consulado para recabar información sobre este problema, pero no no hubo respuesta.

