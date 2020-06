Minneapolis. [La Nación de Argentina/GDA]. Tras el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, en manos de la policía, comenzó a circular un video en el que se lo ve hablando directamente a la cámara y reflexionando sobre la necesidad de terminar con la violencia armada.

Las imágenes fueron publicadas por el diario Daily Mail hace unos días. En el video se escucha a Floyd diciendo que las nuevas generaciones están perdidas.

“Ustedes los jóvenes andan por ahí con armas, molestando a las chicas, las multitudes y matando a niños”, afirma el hombre.

Luego se refiere a una experiencia particular que vivió. “Un día un negro me dijo que sabía lo que estaba haciendo, porque podía utilizar un arma. Fue una locura que un hombre de mi edad aprobara eso”.

Finalmente, se refiere a la juventud y el uso de armas: “La mayoría de esos jóvenes negros usan armas y vuelven a sus casas con las rodillas temblándoles. Pero eso no se muestra, porque sino no serían tratados como duros”.

El video termina con un pedido hacia los jóvenes: “Vamos, hombre, vuelve a casa. Algún día se van a encontrar con Dios y ahí, vas para arriba o te vas para abajo”.

El discurso de Floyd completo: “La generación de jóvenes está claramente perdida. No se qué decir al respecto. Ustedes los jóvenes andan por ahí con armas, molestando a las chicas, las multitudes y matando a niños. Claramente es la generación que viene después de nosotros. Un día un negro me dijo que sabía lo que estaba haciendo, porque podía utilizar un arma. Fue una locura que un hombre de mi edad aprobara eso. La mayoría de esos jóvenes negros usan armas y vuelven a sus casas con las rodillas temblándoles. Pero eso no se muestra, porque sino no serían duros. Vamos, hombre, vuelve a casa. Algún día se van a encontrar con dios y ahí, vas para arriba o te vas para abajo”.

La muerte de George Floyd

George Floyd murió luego de que el agente Derek Chauvin le clavara la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, tras arrestarlo por una presunta compra de cigarrillos con un billete falso.

La presión que ejerció el agente de seguridad sobre Floyd y que provocó su muerte quedó registrada con un teléfono celular y recorrió las redes sociales.

En un video que reconstruyó The New York Times se puede percibir una secuencia de ocho minutos y 46 segundos que termina con la vida de Floyd.

El video encendió la ira por la muerte de afroestadounidenses a manos de la policía y trajo a la memoria casos como los de Michael Brown en Ferguson y Eric Garner en Nueva York, que alentaron el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Las marchas comenzaron de forma pacífica, pero rápidamente se tornaron violentas en esa ciudad del medio oeste del país, donde se estallaron enfrentamientos, saqueos e incendios.

Luego, las protestas se extendieron de costa a costa del país y ya van varias noches de manifestaciones violentas contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos.

