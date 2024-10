Pero poco se comparó a la indignación causada entre los puertorriqueños, un sector de la población estadounidense con cada vez mayor importancia electoral, gracias a su diáspora por algunos estados claves para ambos candidatos. Entre las voces que se levantaron contra las declaraciones ha estado “El Nuevo Día”, el diario de mayor circulación de Puerto Rico, que el lunes 28 publicó un editorial en apoyo a la rival de Trump titulado: “Los puertorriqueños deben votar por Kamala Harris”.

“Es la segunda vez en la historia de nuestro diario que endosamos a un candidato”, señala su director, Rafael Lama, en conversación con El Comercio. “En el pasado nos hemos mantenido alejados o distantes respecto de tomar posturas sobre candidatos locales y de Estados Unidos”

- ¿Cómo llegó el diario a la decisión de apoyar a Kamala Harris?

Tomamos esa decisión después de una introspección bien profunda en la cual sopesamos no solo la primera administración de Donald Trump (2016-2020) y lo que eso representó para Puerto Rico, sino también todo lo que hemos visto en el último año, en términos de los programas de gobierno, sus propuestas y su trato hacia Puerto Rico y los puertorriqueños, no solo por parte de él directamente, sino de las personas en su entorno.

Adicionalmente, nosotros analizamos las propuestas de Kamala Harris sobre nuestra isla, para nosotros es importante ver cómo va a atender el tema del desarrollo económico y su trato hacia nuestro territorio. Todavía hay miles de millones de fondos de la FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias) destinados a la reconstrucción de la red eléctrica y de la vivienda pública en Puerto Rico por la devastación del huracán María (2017) que aún no llegan, una dilación que ocurrió bajo la Administración Trump y que recién se ha agilizado un poco en los últimos tiempos.

- No es una decisión que tomaron fácilmente...

Es la segunda vez en la historia de “El Nuevo Día” en que endosamos a un candidato. En el pasado nos hemos mantenido alejados o distantes en términos de tomar posturas sobre candidatos locales y de Estados Unidos. En el 2020 se tomó la decisión (de apoyar a Joe Biden) porque los cuatro años previos de Donald Trump fueron devastadores. Nosotros cubrimos la visita de Trump a Puerto Rico, la forma indigna en la que se trató a los puertorriqueños, las expresiones que se hicieron y lo que siguió después de esa visita. Vimos la obstaculización de los fondos y lo duro que fue para Puerto Rico. Entonces, sopesando todo esto, nos llevó a hacer un endoso hacia esta candidata en particular.

Donald Trump regala papel de baño en su paso por Puerto Rico en el 2017, cuando el país había sido golpeado por el huracán María. / Evan Vucci

- ¿Los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe fueron la ‘cereza del pastel’ a la hora de elegir apoyar a Harris?

La verdad es que la aceleró, porque ya teníamos programado tomar una decisión el domingo 27, que es cuando Kamala Harris develó su propuesta sobre Puerto Rico, algo que nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, estaba pidiendo a su campaña desde hacía tiempo. Nuestro plan era que si nos convencían las propuestas de Harris, hacemos un endoso. Obviamente lo que pasó con el comediante, que tuvo expresiones muy lamentables e indignantes, le dio premura al tema y ahí nos dijimos: “Vamos a hacerlo ahora”.

-Donald Trump recientemente dijo que “ningún presidente ha hecho más por Puerto Rico que él”. ¿Concuerda con ello?

La verdad es que hay dos formas de verlo. La realidad es que durante la administración de Trump se asignó una cantidad de fondos colosal a Puerto Rico, pero esto respondió únicamente a la devastación causada por el huracán María, un evento que no se había visto a nivel mundial con tal fortaleza en más de un siglo. Las asignaciones de la FEMA para la reconstrucción, canalizadas a través de la Administración Federal de Vivienda (FHA), no fueron un regalo, sino que siguieron la fórmula de esta agencia en proporción al desastre. Quiero decir que si bien esas asignaciones fueron aprobadas durante su administración, el lado negativo es que no se desembolsaron en el momento, cuando más se necesitaban. Entonces, decir que Trump es el presidente que más ha hecho por Puerto Rico en la historia es, en mi opinión, una falta a la verdad porque no cuenta toda la historia.

- ¿Cuánto cree que afectará este incidente del humorista a la candidatura de Trump?

Si tú analizas las encuestas en este momento, cualquiera de los dos candidatos puede ganar. A esto se suma que el sistema de votación en Estados Unidos es distinto e inusual, pues tienes tanto el voto popular y el del Colegio Electoral. Pero sí, el incidente ciertamente ha avivado al ciudadano puertorriqueño que vive en Estados Unidos. Se ha avivado la indignación. Y creo que la campaña de Harris ha visto y está haciendo esfuerzos dirigidos a que ese voto del ciudadano puertorriqueño que vive y vota en EE.UU. llegue a las urnas. Y no solo los puertorriqueños, sino los latinos en general y los afroamericanos. Porque recordemos que en este mitin en Nueva York también se ofendió a diversos grupos, así que creo que esta indignación podría movilizar a gente que quizá se iba a quedar en casa y no iba a votar, debido a que quizás ninguno de los candidatos los movía.

- En el caso que Trump gane un segundo mandato, ¿cómo sería su relación futura con Puerto Rico?

Si Trump gana las elecciones creo que podría ser bastante complicado para Puerto Rico basándonos en la experiencia pasada y por la gente que está a su alrededor hoy. Creo que el futuro gobernador de Puerto Rico tendrá que hacer un trabajo estratégico en cómo construir esa relación. Yo creo que es un tema de levantar la voz y pedir sencillamente lo que le toca a Puerto Rico. Pero ciertamente una administración de Donald Trump complicaría bastante nuestra relación.