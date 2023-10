Entre 1987 y el 2012, Robert Hadden fue médico ginecólogo de la Universidad de Columbia. En esos años, perpetró cientos de abusos sexuales a mujeres mientras les realizaba exámenes médicos. Ahora el depredador sexual afronta un nuevo proceso en un tribunal de Nueva York, esta vez en el ámbito civil. Esta es la historia.

Se trata de la tercera vez que se presenta una demanda contra la universidad y contra Hadden, de 64 años. A finales de julio de este año, el médico fue sentenciado a 20 años de prisión “por seducir e inducir a cuatro víctimas a viajar por el estado para mantener relaciones sexuales ilegales”.

Antes, en el 2016, se declaró culpable de dos cargos relacionados con abusos sexuales, por lo que perdió su licencia como médico.

“Bajo la apariencia de tratamiento médico, Robert Hadden abusó sexualmente y agredió a numerosas pacientes durante aproximadamente 25 años, explotándolas en momentos vulnerables para su propia gratificación sexual. Gracias a la incansable labor de los fiscales de carrera de esta Fiscalía, Hadden pasará legítimamente décadas en una prisión federal. Damos las gracias y elogiamos a las víctimas que valientemente se presentaron para compartir sus historias y garantizar que su agresor se enfrente a la justicia”, dijo el fiscal federal Damian Williams en julio de este año.

Audrey Strauss, fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, señala una imagen que muestra a Robert Hadden durante una conferencia de prensa para anunciar su arresto y acusación, el miércoles 9 de septiembre de 2020. (Foto AP/John Minchillo). / John Minchillo

Cabe precisar que en el 2021, la Universidad de Columbia acordó pagar 72 millones de dólares en indemnizaciones a 79 pacientes. Un año después, abonó 165 millones de dólares a otras 147 víctimas bajo el mismo concepto.

En la nueva demanda civil conocida el martes, los abogados señalan que los administradores, personal de enfermería y médicos del Centro Médico de la Universidad de Columbia donde ejercía Hadden ocultaron durante años los abusos sexuales que cometía el ex inecólogo.

La demanda, presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York por el abogado Anthony T. DiPietro, recoge los casos de 301 mujeres que dicen haber sufrido abusos físicos y emocionales mientras estuvieron bajo el cuidado del médico.

De acuerdo con CNN, las demandantes alegan que la institución estuvo involucrada en un “encubrimiento del depredador sexual en serie más prolífico en la historia del estado de Nueva York”.

“He escuchado a cientos de sobrevivientes que ahora se están enterando de que no están solos en el abuso que sufrieron mientras estaban bajo el cuidado de la Universidad de Columbia”, dijo DiPietro en un comunicado. “Los pacientes no deberían enterarse de esto a través de los medios. Esta información debería provenir directamente de Columbia, que tiene acceso a la información del paciente”, agregó.

“Hadden estaba protegido por Columbia que, a pesar de haber sido advertida por las pacientes, no hizo más que encubrir los abusos de Hadden y mentir al público, y en ocasiones trabajó para desacreditar a las supervivientes mientras interfería en el procesamiento penal de Hadden. Creo que se trata de uno de los mayores encubrimientos empresariales de la historia del estado de Nueva York”, siguió DiPietro.

El abogado cree que más mujeres seguirán denunciando, al descubrir que no están solas. Se calcula que Hadden atendió a más de 10.000 pacientes durante los 25 años que trabajó en Columbia, según Univisión.

Las víctimas del doctor Robert Hadden frente a un tribunal federal el 25 de julio del 2023. (AP / John Minchillo).

La esposa de un político entre las víctimas

Univisión recuerda que Hadden fue detenido el 29 de junio del 2012 tras lamer a una paciente. Esta llamó de inmediato al 911, pero altos funcionarios de la Universidad de Columbia y del Hospital Presbiteriano de Nueva York le permitieron volver a trabajar. Tras su regreso, el 3 de julio de 2012, Hadden agredió a al menos a ocho mujeres más en varias clínicas de la universidad.

Poco después, sigue Univisión, seis mujeres más presentaron acusaciones similares y, dos años más tarde, en el 2014, fue acusado de cinco cargos de actos sexuales criminales, dos cargos de contacto forzado y dos cargos de abuso sexual.

Entre las víctimas estaba Evelyn Yang, esposa de Andrew Yang, emprendedor del sector tecnológico que aspiró a la presidencia de Estados Unidos en el 2020 por el Partido Demócrata.

Evelyn Yang. (CNN).

En enero de ese año, Evelyn Yang dijo a CNN que Hadden abusó de ella en el 2012 cuando estaba embarazada de siete meses. En un primer momento, no se atrevió a decírselo a su marido.

“Él me desvistió y me examinó internamente, sin guantes”, contó la mujer a CNN. “Yo sabía que eso estaba mal. Yo sabía que eso era una agresión”, aseguró.

Después de ese episodio, decidió de cambiar de ginecólogo.

Ante las numerosas y frecuentes denuncias de víctimas de Hadden, el FBI se involucró y dirigió una investigación. La fiscalía lo tildó de " depredador de bata blanca” y lo acusó de abusar de sus pacientes entre principios de la década de 1990 y el 2012, indica Univisión.

Finalmente, al anunciar la sentencia de julio pasado, el juez Richard Berman dijo que “nunca había visto nada tan horroroso, inimaginable ni depravado” como este caso.

Hadden también pronunció unas palabras durante el juicio de este año: “Lamento mucho todo el dolor que he causado”, dijo sollozando antes de agachar la cabeza y volver a sentarse, según un reporte de la agencia AP. Luego se quitó las gafas y se secó las lágrimas de los ojos.

Una vez que cumpla la condena, Hadden estará en libertad vigilada el resto de su vida.

"Robert Hadden me agredió sexualmente dos días antes del nacimiento de mi hijo"

Nueve víctimas testificaron en el juicio de este año contra Hadden y describieron cómo este abusó sexualmente de ellas durante tratamientos ginecológicos en hospitales destacados, incluido el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

La agencia AP reportó que Dian Monson contó haber escrito una larga carta a la Universidad de Columbia a principios de 1994 detallando el abuso que sufrió durante una cita con Hadden en 1993. Dijo que la universidad respondió con una carta y un funcionario prometió preguntarle al médico sobre el asunto y comunicarse con ella, pero nunca lo hizo.

Más de dos décadas después, Monson vio el reportaje televisivo en el que Evelyn Yang contaba un abuso similar al que ella sufrió.

Laurie Maldonado, paciente ginecobstétrica de Hadden entre el 2003 y 2012, declaró como testigo en el juicio contra el médico.

“Cada consulta era una oportunidad para él de cometer abusos y agresiones sexuales”, dijo Maldonado en una entrevista con el portal Democracynow.org.

Laurie Maldonado.

“Vi a Hadden por primera vez en el 2003. Yo tenía veintitantos años. Y, ya sabes, seleccioné a Hadden para que fuera mi gineco-obstetra porque estaba en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, era un hospital prestigioso. Y así comencé esa relación hasta el 2012. Entonces, durante casi una década, Hadden fue mi médico. Yo, como muchas mujeres, confié mis cuidados a él. Le confié mi bienestar. Pensé que tenía en mente lo mejor para mí. Y él era un depredador sexual en serie”, manifestó la mujer.

“Robert Hadden me agredió sexualmente dos días antes del nacimiento de mi hijo. Fui a mi chequeo. Mi ex marido estaba en la habitación conmigo. Y estábamos simplemente emocionados. Recuerdo que fui al baño y se me había caído el tapón mucoso, así que estaba muy cerca del parto y estábamos muy emocionados. Y Hadden entró en la habitación y tenía un brillo en los ojos. Y pensé que ese destello era porque él estaba emocionado, como yo, por el nacimiento, pero ahora me doy cuenta de que era una oportunidad para que él cometiera agresión sexual”. siguió Maldonado.

“Y luego dijo: ‘Oh, una cosa más. Necesito revisarte’. Y me llevó detrás de la cortina, lejos de mi marido, y me puso en la mesa de exploración. Y lo que pensé fue, ya sabes, que iba a revisar mi cuello uterino sólo para asegurarse de que el bebé estaba bien. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que Hadden usó sus manos para hacerme daño y metió su puño dentro de mi vagina. Y fue tan doloroso que grité y lloré de dolor. Y entonces abandonó bruscamente la habitación”, dijo Maldonado.

“Mi marido en ese momento se acercó a mí y me revisó. Él me dijo: ‘¿Estás bien?’ Y yo dije: ‘No, no estoy bien’. Y luego me hizo una pregunta realmente importante. Él dijo: ‘¿Te sientes violada?’. Y dije: ‘Sí’. Y creo que me sentí violada y confundida, porque no sabía si eso era un procedimiento médico o de qué se trataba. No podía soportarlo. Me costó mucho sentarme. No pude comer. Estaba realmente perturbada”.