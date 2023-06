El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó este viernes que prefiere no hablar de “ningún tipo de acuerdo de seguridad” para Ucrania en este momento, dado que la prioridad ahora es seguir proporcionando a Kiev el apoyo que necesita para “tener éxito” en su contienda con Rusia.

“No voy a hablar de ningún tipo de acuerdo de seguridad en este momento. En lo que me he centrado, y sigo centrándome, es en asegurarnos de que proporcionamos a Ucrania la asistencia de seguridad que necesita para tener éxito en esta lucha”, afirmó Austin en una rueda de prensa en Bruselas al término de una reunión de dos días de ministros de Defensa de la OTAN.

El jefe del Pentágono respondió así cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca a Ucrania unas garantías de seguridad al estilo del “modelo” que Washington tiene con Israel, según la prensa estadounidense.

Austin aseguró que “mantendremos una relación bilateral con Ucrania en el futuro” y que las personas encargadas de negociar ese tipo de acuerdos “están hablando entre ellos”.

No obstante, dejó claro que su objetivo actual sigue siendo asegurarse “de que conseguimos el tipo adecuado de ayuda para la seguridad de Ucrania, para que pueda tener éxito”.

“Y creo que este es un momento realmente crítico”, afirmó.

Austin presidió el jueves en Bruselas la decimotercera reunión del grupo de contacto que encabeza Estados Unidos con más de 50 países en apoyo de la defensa de Ucrania.

En ese encuentro se enfatizó la necesidad de continuar la entrega de munición y de defensas aéreas a Kiev, así como de garantizar un buen mantenimiento del material cedido mientras Ucrania avanza en su contraofensiva contra las fuerzas invasoras rusas.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció hoy al término de la reunión de los ministros que, cuando la invasión rusa de Ucrania termine, hará falta implementar “un marco que garantice la seguridad futura de Ucrania”.

El político noruego también agregó en una rueda de prensa que la Alianza está trabajando en un paquete plurianual “con financiación sustancial” para ayudar a reconstruir los sectores de la seguridad y defensa de Ucrania y que el ejército del país tenga “plena interoperabilidad” con la organización.

Los líderes de la Alianza Atlántica esperan aprobar ese paquete en su próxima cumbre en Lituania en julio, en la cual no está previsto, en cambio, que se debata la posibilidad de invitar a Ucrania a entrar la OTAN, sino “cómo podemos acercar a Ucrania a la OTAN”, dijo Stoltenberg.